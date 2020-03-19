НБУ просит у МВФ денег для борьбы с последствиями эпидемии коронавируса

Результаты переговоров с Международным валютным фондом по программе расширенного финансирования, а также по программе поддержки стран с низким уровнем доходов, которые страдают от последствий пандемии коронавируса, ожидаются в течение ближайших недель, заявил председатель Нацбанка Украины Яков Смолий.

Украина на фоне мировой пандемии коронавируса активизировала переговоры с Европейским центробанком и Международным валютным фондом о финансовой поддержке. Об этом заявил председатель Национального банка Украины Яков Смолий 18 марта на встрече с представителями крупнейших украинских банков, сообщает пресс-служба регулятора.

"Есть прямой контакт с Европейским центральным банком. С Международным валютным фондом продолжаем еще активнее вести переговоры по новой программе расширенного финансирования. Также консультируемся с МВФ о возможном получении Украиной финансирования в пределах механизмов неотложной финансовой помощи, которую фонд предусмотрел для стран с низким уровнем доходов и развивающихся экономик, больше всего страдающих от эффекта эпидемии коронавируса. Результаты переговоров будут в ближайшие недели", – сказал Смолий.

4 марта директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева заявляла, что Фонд зарезервировал около $50 млрд для борьбы с последствиями вспышки коронавирусной инфекции. Так, для помощи странам с низким уровнем доходов МВФ зарезервировал $10 млрд.

16 марта она говорила, что уже 20 государств прислали в Фонд запросы после начала эпидемии COVID-19. Георгиева подчеркивала, что действующие программы сотрудничества с МВФ также могут быть использованы для помощи странам в связи с коронавирусом. Директор МВФ отмечала, что Фонд может аккумулировать до $1 трлн на эти цели.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным ВОЗ на вечер 18 марта, коронавирусом инфицировано 207 855 человек в более чем 160 странах, 8648 человек умерли. Наибольшее количество заболевших в Китае, Италии и Иране.

В Украине по состоянию на 19 марта подтверждено 16 случаев заражения коронавирусом: 10 из них – в Черновицкой области, по два – в Киеве и Киевской области, по одному – в Донецкой и Житомирской областях; двое заболевших скончались (по одному в Черновицкой и Житомирской областях).