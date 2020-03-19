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19 марта, 2020
 
Новости ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Как без депрессии пережить оторванность от социума во время карантина. Рекомендации

Во время карантина в связи с пандемией коронавируса важно не только соблюдать гигиену и тщательно мыть руки, но и поддерживать позитивный настрой. Издание "ГОРДОН" рассказывает, как это сделать.

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Во время карантина можно заняться тем, на что раньше не хватало времени
Во время карантина можно заняться тем, на что раньше не хватало времени
Фото: Depositphotos.com

Ограничения в виде самоизоляции или сужения круга контактов во время карантина может стать стрессовым фактором для людей, которые вели активную социальную жизнь. Издание "ГОРДОН" рассказывает, как создать благоприятные условия для комфортного проживания периода карантина.

Если вы работаете удаленно, это отвлечет вас от мыслей о пандемии, а свободное от работы время нужно занять так, чтобы не оставить места для тоски. Важно поддерживать связь с вашим обычным кругом общения. Это можно делать как посредством телефонной связи, так и с помощью различных программ-мессенджеров. Вы можете настроить групповой чат и устроить посиделки со своими друзьями. Интернет дает большие возможности, и их необходимо использовать. Если у вас нет своего блога, возможно, карантин – повод его завести и высказывать там собственные мысли, делиться знаниями и эмоциями. 

За время карантина можно научиться чему-то полезному. Уроки рисования, танцев, иностранных языков можно найти в интернете. 

Фото: Depositphotosю.com
Фото: Depositphotos.com

Сконцентрируйтесь на том, что окружает вас: используйте свободное время для того, на что раньше его не хватало. Например, можно заняться домашними делами: разобрать хлам, устроить генеральную уборку. Займитесь планированием жизни на грядущий весенне-летний сезон. Можно сменить зимний гардероб в шкафу на весенний, если вы еще этого не сделали.

Если вы любите ходить в кино и этого в условиях изоляции вам не хватает, обустройте домашний кинозал и подберите воодушевляющие фильмы для просмотра. А вместо поп-корна приготовьте полезные снеки: например, нарежьте на кусочки различные фрукты: витамины – то, что нужно во время карантина.  

Принимайте сложившуюся ситуацию как некую перезагрузку, освобождение пространства. Подумайте, что это замедление, вероятно, дано для того, чтобы посмотреть на свою жизнь и ее темп по-другому. 

Карантин позволит вам больше времени провести с семьей. Но при этом важно оставлять друг для друга свободное пространство. Поэтому попытайтесь в организации общего досуга распределить роли.

Фото: Depositphotos.com
Фото: Depositphotos.com

Не заполняйте все свободное время прочтением новостей только о распространении коронавируса, а тем более – слухов и домыслов на эту тему. Нужно осознать, что карантин – временная мера. Мечтайте о том, какой будет ваша жизнь после карантина, ведь мысли материальны!

Издание "ГОРДОН" собрало краткую инструкцию, на основе рекомендаций ВОЗ и Минздрава Украины, что делать, если подозреваете у себя наличие симптомов коронавирусной инфекции.

Теги: здоровье, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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