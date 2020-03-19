Джамала исполнила песню Билли Айлиш

Украинская певица Джамала во время карантина записала кавер-версию песни из репертуара Билли Айлиш, являющуюся саундтреком к ленте "007: Не время умирать".

Джамала: Что могут делать музыканты во время карантина? Играть музыку, которая вдохновляет Фото: jamalajaa / Instagram

Украинская певица Джамала разместила в Instagram запись кавер-версии песни No Time To Die ("Не время умирать") американской певицы Билли Айлиш.

"Что могут делать музыканты во время карантина? Играть музыку, которая вдохновляет. Спасибо, что уже завалили мой direct идеями следующего кавера. Продолжение следует... No Time to Die, друзья! Все будет хорошо!" – написала она.

Джамала также анонсировала онлайн-концерт, который состоится 24 марта.

Композиция No Time To Die является саундтреком к фильму "007: Не время умирать".

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