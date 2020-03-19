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19 марта, 2020
 
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Джамала исполнила песню Билли Айлиш

Украинская певица Джамала во время карантина записала кавер-версию песни из репертуара Билли Айлиш, являющуюся саундтреком к ленте "007: Не время умирать".

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Джамала: Что могут делать музыканты во время карантина? Играть музыку, которая вдохновляет
Джамала: Что могут делать музыканты во время карантина? Играть музыку, которая вдохновляет
Фото: jamalajaa / Instagram

Украинская певица Джамала разместила в Instagram запись кавер-версии песни No Time To Die ("Не время умирать") американской певицы Билли Айлиш.

"Что могут делать музыканты во время карантина? Играть музыку, которая вдохновляет. Спасибо, что уже завалили мой direct идеями следующего кавера. Продолжение следует... No Time to Die, друзья! Все будет хорошо!" – написала она.

Джамала также анонсировала онлайн-концерт, который состоится 24 марта.

Композиция No Time To Die является саундтреком к фильму "007: Не время умирать".

По состоянию на утро 19 марта количество зараженных коронавирусом людей в мире достигло 218 815.

В Украине на 18 марта подтверждено два новых случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Общее количество случаев коронавирусной инфекции выросло до 1610 из них – в Черновицкой области, по два – в Киеве и Киевской области, по одному – в Донецкой и Житомирской областях, два человека скончались. Среди заболевших нардеп от группы "Довіра" Сергей Шахов, который недавно был во Франции. За границей от COVID-19 умерла одна украинка, еще 12 лечатся.

19 марта в Главный военный госпиталь в Киеве положили мужчину с подозрением на коронавирус.

Теги: карантин, Джамала, Билли Айлиш, коронавирус
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