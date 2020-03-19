Джамала исполнила песню Билли Айлиш

Украинская певица Джамала разместила в Instagram запись кавер-версии песни No Time To Die ("Не время умирать") американской певицы Билли Айлиш.
"Что могут делать музыканты во время карантина? Играть музыку, которая вдохновляет. Спасибо, что уже завалили мой direct идеями следующего кавера. Продолжение следует... No Time to Die, друзья! Все будет хорошо!" – написала она.
Джамала также анонсировала онлайн-концерт, который состоится 24 марта.
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Що можуть робити музиканти під час карантину? Грати музику, яка надихає. Дякую, що вже завалили мій direct ідеями наступного каверу. Далі буде... * No Time to Die, друзі! Все буде добре! * Thank you for the song @billieeilish * @andrey_chmut @vovasharykov * P.S. Онлайн-концерт обов’язково буде - 24 березня о 19.00 * * #разомвдома #TogetherAtHome
Композиция No Time To Die является саундтреком к фильму "007: Не время умирать".
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