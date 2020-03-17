Джамала поделилась семейным фото

Украинская певица Джамала призвала украинцев оставаться дома во время карантина в связи с коронавирусом.

Джамала: В любой сложной ситуации, а сейчас именно такая ситуация во всем мире, остается просто любить, просто быть с семьей, заботиться друг о друге и быть людьми! Фото: jamalajaa / Instagram

Украинская певица Джамала поделилась в Instagram снимком с мужем, Бекиром Сулеймановым, и сыном, Эмиром-Рахманом.

"Доброе утро! В любой сложной ситуации, а сейчас именно такая ситуация во всем мире, остается просто любить, просто быть с семьей, заботиться друг о друге и быть людьми! Сегодня нет "чужих" и "это же очень далеко, нас это не коснется". Оставайтесь дома! Единственный понятный выход сейчас – это карантин. Всем страшно, пугает неопределенность, все раздражены, абсолютно все теряют материально. Самое главное – оставаться здоровыми и живыми! Помните об этом.⠀Возможно, это время дома подарено нам, чтобы сделать то, на что постоянно не хватало времени? И очень прошу, давайте с уважением и благодарностью относиться ко всем, кто будет работать, и всем, кто остается дома", – написала певица.

Сейчас Джамала ждет второго ребенка. О своей второй беременности она сообщила 12 февраля. 26 апреля 2017 года певица вышла замуж за Бекира Сулейманова, а 27 марта 2018 года родила сына Эмира-Рахмана.

В Украине с 12 марта из-за распространения коронавирусной инфекции введен карантин: в стране запретили массовые мероприятия и закрыли учебные заведения. Ограничительные меры продлятся до 3 апреля. Кроме того, в ночь на 16 марта Украина полностью запретила въезд на территорию страны иностранным гражданам, а с 17 марта прекратит авиационное сообщение с другими странами.

Кабмин 16 марта ввел режим чрезвычайной ситуации с 17 марта в Черновицкой и Житомирской областях, где были выявлены первые случаи COVID-19. 17 марта премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что украинские власти готовы к введению чрезвычайного положения в стране.

С 12.00 18 марта в Украине прекращаются железнодорожные, авиа- и автобусные междугородние и межобластные пассажирские перевозки, сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий. Также будет прекращена работа метрополитенов в Киеве, Харькове и Днепре. Личный автомобильный транспорт граждан может перемещаться без ограничений.

В Украине зафиксировано семь пациентов с коронавирусной инфекцией (четверо – в Черновицкой области, два в столице, одна из заболевших, 71-летняя жительница Житомирской области, скончалась). Еще шестерых украинцев лечат от COVID-19 за границей.