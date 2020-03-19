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В Киеве в военный госпиталь госпитализировали мужчину с подозрением на коронавирус

Пенсионеру Министерства обороны Украины провели два экспресс-теста на коронавирус, один из которых дал положительный результат.

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Состояние мужчины оценивается медиками как удовлетворительное
Состояние мужчины оценивается медиками как удовлетворительное
Фото: depositphotos.com

В Киеве в Главный военный клинический госпиталь положили пенсионера Министерства обороны Украины с подозрением на коронавирус. Об этом 18 марта проинформировала пресс-служба командования медицинских сил Вооруженных сил Украины.

Пенсионер обратился с жалобами на состояние здоровья 17 марта.

"Со слов пациента было обнаружено, что он контактировал со своим другом, у которого вроде бы было острое респираторное заболевание. Также он сообщил, что к его другу недавно приезжали дети, проживающие за рубежом", – рассказали в пресс-службе.

Учитывая выявленные симптомы, пенсионеру провели два экспресс-теста на коронавирус, один из которых дал положительный результат. Военные врачи немедленно сообщили эпидемиологам 10-го регионального санитарно-эпидемиологического управления, которые, в свою очередь, передали эту информацию в Киевский городской лабораторный центр для установления круга возможных контактных лиц.

Больного изолировали в специальном боксе. Для подтверждения предварительного диагноза у него взяли биологические пробы, которые отправлены в Киевский городской лабораторный центр. Результаты исследований поступят в военный госпиталь в течение трех рабочих дней.

Состояние здоровья пациента оценивается как удовлетворительное.

https://www.facebook.com/Ukrmilitarymedic/posts/118741916399447

По состоянию на 18 марта в мире зарегистрировано более 200 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, более 8 тыс. человек скончались. 

В Украине подтверждено два новых случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Общее количество случаев коронавирусной инфекции выросло до 1610 из них – в Черновицкой области, по два – в Киеве и Киевской области, по одному – в Донецкой и Житомирской областях, два человека скончались. Среди заболевших нардеп от группы "Довіра" Сергей Шахов, который недавно был во Франции. За границей от COVID-19 умерла одна украинка, еще 12 лечатся.

Теги: Украина, эпидемия, военные, госпиталь, украинец, врачи, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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