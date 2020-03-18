На время карантина НБУ введет льготный режим для заемщиков – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что подписал закон, запрещающий банкам начислять любые пени, штрафы, повышение процентов по кредитам на потребительские нужды.

В течение двух дней Национальный банк Украины разработает льготный режим для всех заемщиков на время карантина. Об этом 18 марта в Facebook заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Сегодня я подписал закон, запрещающий банкам начислять любые пени, штрафы, повышенные проценты по кредитам на потребительские нужды. В течение двух дней Национальный банк разработает льготный режим для всех заемщиков на время карантина", – сообщил президент.

В Украине по состоянию на 18 марта подтверждено 16 случаев заражения коронавирусом: 10 из них – в Черновицкой области, по два – в Киеве и Киевской области, по одному – в Донецкой и Житомирской областях, два человека скончались. За границей от COVID-19 умерла одна украинка, еще 12 лечатся. Среди заболевших нардеп от группы "Довіра" Сергей Шахов, который недавно был во Франции.

С 12 марта в Украине из-за распространения коронавирусной инфекции запретили массовые мероприятия и закрыли учебные заведения. Кроме того, в ночь на 16 марта Украина полностью запретила въезд на территорию страны иностранным гражданам, с 17 марта приостановила авиационное сообщение с другими странами, а с 18 марта в стране прекратили внутренние пассажирские перевозки. Во многих городах также закрыли торговые центры, магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны, кафе и бары, спортивные залы, салоны красоты и ночные клубы. Ограничительные меры продлятся три недели – до 3 апреля.

Вспышка COVID-19 началась в конце 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Института Джона Хопкинса, к 18 марта инфекцией заразилось 204 тыс. человек по всему миру, количество умерших превысило 8 тыс.