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Разумкова и депутатов, общавшихся с Шаховым, проверят на коронавирус – СМИ

Народный депутат Сергей Шахов заявил, что у него подтвердили коронавирус. Теперь, по данным "Украинской правды", депутатов, которые с ним общались, и спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова проверят на наличие болезни.

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По данным СМИ, Разумков чувствует себя хорошо, но все равно проверится на коронавирус
По данным СМИ, Разумков чувствует себя хорошо, но все равно проверится на коронавирус
Фото: Дмитро Разумков / Facebook

Спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова и народных депутатов, которые контактировали с зараженным коронавирусом нардепом Сергеем Шаховым, проверят на наличие заболевания. Об этом "Украинской правде" сообщил источник в руководстве парламента.

По данным издания, сейчас в парламенте определяют круг лиц, которые имели контакт с Шаховым, и проводят их проверку. Тест на вирус должен пройти также спикер парламента Дмитрий Разумков.

"Разумков чувствует себя хорошо. Но все равно проверится", – сообщил СМИ источник из окружения спикера.

17 марта в Министерстве здравоохранения Украины сообщили, что среди заразившихся коронавирусом есть 44-летний мужчина, житель Киевской области, вернувшийся из-за границы.

18 марта украинские СМИ сообщили, что зараженным оказался депутат Шахов.

В аппарате Верховной Рады сообщили, что в здании парламента 16-го и 17 марта его не было. На сайте Рады указано, что последний раз он присутствовал на заседании 6 марта.

Шахов подтвердил, что у него выявили коронавирусную инфекцию, сказал, что находится в самоизоляции и неплохо себя чувствует.

Вспышка COVID-19 началась в конце 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Института Джона Хопкинса, к 18 марта инфекцией заразилось 204 тыс. человек по всему миру, количество умерших превысило 8 тыс.

В Украине по состоянию на 17 марта подтверждено 14 случаев заражения коронавирусом, два человека умерли.

Теги: Верховная Рада, Украина, эпидемия, Сергей Шахов, Дмитрий Разумков, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19
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