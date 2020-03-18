Разумкова и депутатов, общавшихся с Шаховым, проверят на коронавирус – СМИ

Спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова и народных депутатов, которые контактировали с зараженным коронавирусом нардепом Сергеем Шаховым, проверят на наличие заболевания. Об этом "Украинской правде" сообщил источник в руководстве парламента.
По данным издания, сейчас в парламенте определяют круг лиц, которые имели контакт с Шаховым, и проводят их проверку. Тест на вирус должен пройти также спикер парламента Дмитрий Разумков.
"Разумков чувствует себя хорошо. Но все равно проверится", – сообщил СМИ источник из окружения спикера.
17 марта в Министерстве здравоохранения Украины сообщили, что среди заразившихся коронавирусом есть 44-летний мужчина, житель Киевской области, вернувшийся из-за границы.
18 марта украинские СМИ сообщили, что зараженным оказался депутат Шахов.
В аппарате Верховной Рады сообщили, что в здании парламента 16-го и 17 марта его не было. На сайте Рады указано, что последний раз он присутствовал на заседании 6 марта.
Шахов подтвердил, что у него выявили коронавирусную инфекцию, сказал, что находится в самоизоляции и неплохо себя чувствует.
Вспышка COVID-19 началась в конце 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Института Джона Хопкинса, к 18 марта инфекцией заразилось 204 тыс. человек по всему миру, количество умерших превысило 8 тыс.
В Украине по состоянию на 17 марта подтверждено 14 случаев заражения коронавирусом, два человека умерли.