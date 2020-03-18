Клуб читателей
ГОРДОН
 
МИР

США закрывают границу с Канадой из-за коронавируса

Как отметил президент США Дональд Трамп, граница между США и Канадой закрыта лишь для второстепенных перевозок, торговля не должна пострадать.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В США зафиксировано 6135 случаев инфицирования коронавирусом, 112 человек умерли
В США зафиксировано 6135 случаев инфицирования коронавирусом, 112 человек умерли
Фото: EPA

Граница Соединенных Штатов с Канадой будет временно закрыта из-за пандемии коронавируса. Об этом 18 марта в Twitter сообщил президент США Дональд Трамп.

"По взаимному согласию мы будем временно закрывать северную границу с Канадой для второстепенных перевозок. Торговля не пострадает", – написал американский президент.

Информацию подтвердил и премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Во время пресс-конференции в Онтарио он уточнил, что путешественникам больше не будет разрешено пересекать границу для отдыха и туризма, однако основные путешествия не запрещены, пишет CNBC.

16 марта Трюдо объявил, что страна закроет свои границы для всех иностранных граждан, кроме жителей Канады, граждан США, представителей иностранных дипмиссий.

Согласно данным министерства здравоохранения Канады, на 18 марта в стране зарегистрировано 569 случаев заболевания коронавирусом, еще у 28 человек подозревают инфекцию. Восемь человек погибли.

По состоянию на 18 марта, по данным CNN, в США зафиксировано 6135 случаев инфицирования, 112 человек умерли. 

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным ВОЗ на 17 марта, коронавирусом инфицировано 184 975 человек в более чем 150 странах, 7529 человек умерли. Наибольшее количество заболевших в Китае, Италии и Иране.

Теги: США, Канада, эпидемия, Дональд Трамп, Джастин Трюдо, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
В Украине не будет проводиться нацотбор на "Евровидение 2021"
В Украине не будет проводиться нацотбор на "Евровидение 2021"
Детей герцога и герцогини Кембриджских перевели на домашнее обучение
Детей герцога и герцогини Кембриджских перевели на домашнее обучение
"Нужна компания". Бабкин во время квартирника рассказал, как начать закаляться
"Нужна компания". Бабкин во время квартирника рассказал, как начать закаляться
53-летняя Берри показала фото в бюстгальтере для 6 млн подписчиков
53-летняя Берри показала фото в бюстгальтере для 6 млн подписчиков
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS