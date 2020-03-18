США закрывают границу с Канадой из-за коронавируса

Как отметил президент США Дональд Трамп, граница между США и Канадой закрыта лишь для второстепенных перевозок, торговля не должна пострадать.

Граница Соединенных Штатов с Канадой будет временно закрыта из-за пандемии коронавируса. Об этом 18 марта в Twitter сообщил президент США Дональд Трамп.

"По взаимному согласию мы будем временно закрывать северную границу с Канадой для второстепенных перевозок. Торговля не пострадает", – написал американский президент.

We will be, by mutual consent, temporarily closing our Northern Border with Canada to non-essential traffic. Trade will not be affected. Details to follow! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 18, 2020

Информацию подтвердил и премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Во время пресс-конференции в Онтарио он уточнил, что путешественникам больше не будет разрешено пересекать границу для отдыха и туризма, однако основные путешествия не запрещены, пишет CNBC.

16 марта Трюдо объявил, что страна закроет свои границы для всех иностранных граждан, кроме жителей Канады, граждан США, представителей иностранных дипмиссий.

Согласно данным министерства здравоохранения Канады, на 18 марта в стране зарегистрировано 569 случаев заболевания коронавирусом, еще у 28 человек подозревают инфекцию. Восемь человек погибли.

По состоянию на 18 марта, по данным CNN, в США зафиксировано 6135 случаев инфицирования, 112 человек умерли.