Зеленский: Если руководитель оказывает на вас давление – сразу сообщайте в полицию

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что руководителей государственных и коммунальных предприятий предупредили об ответственности за давление на работников.

Зеленский: Я призываю руководителей не только не нарушать закон, но и прежде всего оставаться людьми Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский призвал работников не поддаваться на давление руководителей, если те требуют написать заявление об увольнении по собственному желанию. Советующее обращение опубликовано на его странице в Facebook.

"У нас есть информация, что на многих предприятиях руководители заставляют работников писать заявление на увольнение по собственному желанию. Это незаконно. Люди, никто не может заставлять вас уйти по собственному желанию, если такого желания у вас нет. Не бойтесь и не падайте духом. Если руководитель оказывает на вас давление – сразу сообщайте в полицию", – сказал президент.

Он отметил, что с руководителями государственных и коммунальных предприятий была проведена беседа, их предупредили об ответственности за давление на работников.

"Если ситуация продлится – они будут наказаны. Что касается частных компаний. Я призываю руководителей не только не нарушать закон, но и прежде всего оставаться людьми. Коронавирус пройдет. Кризис также. Прибыли вернутся. А честь и уважение вернуть не удастся", – добавил Зеленский.

В Украине по состоянию на 18 марта подтверждено 14 случаев заражения коронавирусом: 10 из них – в Черновицкой области, два – в Киеве, по одному – в Киевской и Житомирской областях, еще два человека скончались. За границей от COVID-19 умерла одна украинка, еще 12 лечатся. Среди заболевших и нардеп от группы "Довіра" Сергей Шахов, который недавно был за границей.

С 12 марта в Украине из-за распространения коронавирусной инфекции запретили массовые мероприятия и закрыли учебные заведения. Кроме того, в ночь на 16 марта Украина полностью запретила въезд на территорию страны иностранным гражданам, с 17 марта приостановила авиационное сообщение с другими странами, а с 18 марта в стране прекратили внутренние пассажирские перевозки. Во многих городах также закрыли торговые центры, магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны, кафе и бары, спортивные залы, салоны красоты и ночные клубы. Ограничительные меры продлятся три недели – до 3 апреля.

Вспышка COVID-19 началась в конце 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Института Джона Хопкинса, к 18 марта инфекцией заразилось 204 тыс. человек по всему миру, количество умерших превысило 8 тыс.