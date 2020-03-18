Нефть Brent подешевела до $24,9 за баррель

В течение дня нефть эталонной марки Brent подешевела почти на $4 за баррель (или на 13,9%).

Нефть эталонной марки Brent 18 марта продолжила падение и к 19.50 по Киеву подешевела до $24,9 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов на Лондонской бирже.

Таким образом, в течение дня Brent подешевела почти на $4 за баррель (или на 13,9%). Последний раз нефть стоила меньше $25 за баррель в апреле 2003 года.

Падение цен на нефть продолжается с начала марта. Главной причиной стало то, что Россия и Организация стран – экспортеров нефти не смогли договориться по поводу новых ограничений уровня добычи нефти. К 9 марта стоимость нефти Brent обрушилась на 30% – до $33 за баррель, что стало максимальным дневным падением с 1991 года, когда началась война в Персидском заливе.

Кроме того, давление на нефтяные котировки оказывает пандемия коронавируса, спровоцировавшая панику на финансовых рынках и затормозившая промышленный рост по всему миру.

Вечером 18 марта стоимость нефти Brent обвалилась до 17-летнего минимума – $25,4 за баррель.

Goldman Sachs – один из крупнейших в мире инвестиционных банков – считает, что распространение коронавирусной инфекции и дальше будет негативно влиять на рынок. Он прогнозирует, что во втором квартале 2020 года цена на Brent опустится до $20 за баррель, пишет FXStreet.