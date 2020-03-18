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Стоимость нефти Brent упала ниже $26 впервые с 2003 года

По состоянию на 18.20 по Киеву майские фьючерсы нефти эталонной марки Brent торгуются по $25,4 за баррель. Это самая низкая цена за последние 17 лет.

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В течение дня нефть Brent подешевела уже на 11%
В течение дня нефть Brent подешевела уже на 11%
Фото: EPA

Нефть эталонной марки Brent подешевела ниже $26 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов на Лондонской бирже.

К 18.20 по Киеву майские фьючерсы торговали у отметки $25,4 за баррель. Как свидетельствуют данные сайта Investing.com, это самая низкая цена на Brent за последние 17 лет – с 2003 года.

В течение дня нефть подешевела примерно на 11,5%.

Скриншот: ru.investing.com
Скриншот: ru.investing.com

Падение цен на нефть продолжается с начала марта. Главной причиной стало то, что Россия и Организация стран – экспортеров нефти не смогли договориться по поводу новых ограничений уровня добычи нефти. К 9 марта стоимость нефти Brent обрушилась на 30% – до $33 за баррель, что стало максимальным дневным падением с 1991 года, когда началась война в Персидском заливе.

Кроме того, давление на нефтяные котировки оказывает пандемия коронавируса, спровоцировавшая панику на финансовых рынках и затормозившая промышленный рост по всему миру.

Goldman Sachs – один из крупнейших в мире инвестиционных банков – считает, что распространение коронавирусной инфекции и дальше будет негативно влиять на рынок. Он прогнозирует, что во втором квартале 2020 года цена на Brent опустится до $20 за баррель, пишет FXStreet.

Теги: экономика, нефть, Brent
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