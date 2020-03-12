Саудовская Аравия вытесняет российскую нефть с европейского рынка – Bloomberg

Саудовская Аравия пообещала утроить объемы поставок сырой нефти в Европу по цене $25 за баррель. Как отмечает Bloomberg, Европа – традиционный рынок для российской нефти марки Urals.

Эр-Рияд предлагает нефть европейским нефтеперерабатывающим предприятиям по $25 за баррель, что существенно ниже цены на российскую нефть Urals Фото: EPA

Саудовская Аравия увеличила поставки сырой нефти в Европу на фоне "ценовой войны" с Россией, пишет Bloomberg.

Эр-Рияд предлагает нефть европейским нефтеперерабатывающим предприятиям – традиционному рынку сбыта российской нефти Urals – по $25 за баррель, что существенно ниже цены на Urals (около $31 за баррель). Саудовская Аравия также обещает в случае необходимости утроить объемы поставок.

Опрошенные агентством участники рынка и аналитики полагают, что объем поставок и саудовские скидки настолько велики, что арабская нефть Arab Light может полностью вытеснить Urals и другие виды сырой нефти с европейского рынка, если их цена тоже не упадет.

5 марта ОПЕК, куда входит 14 нефтедобывающих государств – Алжир, Ангола, Венесуэла, Габон, Иран, Ирак, Конго, Кувейт, Ливия, ОАЭ, Нигерия, Саудовская Аравия, Экваториальная Гвинея и Эквадор, – согласовала дополнительное ограничение добычи нефти на 1,5 млн баррелей в сутки в связи с падением спроса на нее из-за коронавируса. Ожидалось, что 6 марта к сделке присоединится Россия, но сторонам не удалось договориться о продлении существующего или заключении нового соглашения.

Пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев заявил, что сделка с ОПЕК не отвечала интересам России и не была партнерской. По данным источников The Bell, инициатором разрыва сделки был глава "Роснефти" Игорь Сечин. Руководство России считает, что отказ от сделки нанесет урон американским производителям сланцевой нефти, выяснили журналисты The Bell и Bloomberg.

До 1 апреля между странами – членами ОПЕК и партнерами организации, в том числе Россией, продолжает действовать договоренность о сокращении объемов нефтедобычи на 1,7 млн баррелей в сутки. После этого все ограничения будут сняты.

На фоне неудачных переговоров Саудовская Аравия, по данным источников Bloomberg, решила "вступить в тотальную ценовую войну" и нарастить добычу с нынешних 9 млн до 12 млн баррелей в сутки. Это, как полагают опрошенные агентством аналитики, "приведет к хаосу на рынке нефти".

9 марта стоимость североморской нефти Brent обрушилась на 30% – до $33 за баррель. Этот обвал стал максимальным дневным падением с 1991 года, со времени войны в Персидском заливе. После утреннего обвала цен на нефть резко упали биржевые индексы целого ряда стран.

К вечеру 10 марта стоимость нефти Brent выросла почти на 10%, до $38 за баррель. 12 марта майские фьючерсы Brent торгуются в районе $33,5 за баррель.