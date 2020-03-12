Россия заявила о намерении участвовать в мартовском заседании ОПЕК. Саудовская Аравия сорвала встречу

18 марта должно было состояться заседание технического комитета ОПЕК+ в режиме веб-конференции. Россия собиралась принять в нем участие, но встречу отменили из-за того, что Саудовская Аравия отказалась в ней участвовать.

Заседание технического комитета ОПЕК+, намеченное на 18 марта, не состоится. Об этом 12 марта сообщило российское агентство ТАСС со ссылкой на источник в одной из делегаций.

О намерении участвовать в заседании комитета, который должен был пройти в режиме веб-конференции, заявлял министр энергетики России Александр Новак.

На встрече могло обсуждаться будущее сделки о сокращении добычи углеводородов между Организацией стран – экспортеров нефти и странами, не входящими в ОПЕК (прежде всего, Россией как крупнейшим производителем нефти, не являющимся членом ОПЕК).

Однако встреча была отменена из-за отказа Саудовской Аравии принимать в ней участие (страна добывает около трети нефти ОПЕК).

5 марта ОПЕК, куда входит 14 нефтедобывающих государств – Алжир, Ангола, Венесуэла, Габон, Иран, Ирак, Конго, Кувейт, Ливия, ОАЭ, Нигерия, Саудовская Аравия, Экваториальная Гвинея и Эквадор, – согласовала дополнительное ограничение добычи нефти на 1,5 млн баррелей в сутки в связи с падением спроса на нее из-за коронавируса. Ожидалось, что 6 марта к сделке присоединится Россия, но сторонам не удалось договориться о продлении существующего или заключении нового соглашения.

Пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев заявил, что сделка с ОПЕК не отвечала интересам России и не была партнерской. По данным источников The Bell, инициатором разрыва сделки был глава "Роснефти" Игорь Сечин. Руководство России считает, что отказ от сделки нанесет урон американским производителям сланцевой нефти, выяснили журналисты The Bell и Bloomberg.

До 1 апреля между странами – членами ОПЕК и партнерами организации, в том числе Россией, продолжает действовать договоренность о сокращении объемов нефтедобычи на 1,7 млн баррелей в сутки. После этого все ограничения будут сняты.

На фоне неудачных переговоров Саудовская Аравия, по данным источников Bloomberg, решила "вступить в тотальную ценовую войну" и нарастить добычу с нынешних 9 млн до 12 млн баррелей в сутки. Это, как полагают опрошенные агентством аналитики, "приведет к хаосу на рынке нефти".

9 марта стоимость североморской нефти Brent обрушилась на 30% – до $33 за баррель. Этот обвал стал максимальным дневным падением с 1991 года, со времени войны в Персидском заливе. После утреннего обвала цен на нефть резко упали биржевые индексы целого ряда стран.

К вечеру 10 марта стоимость нефти Brent выросла почти на 10%, до $38 за баррель. 12 марта майские фьючерсы Brent торгуются в районе $33,5 за баррель.