Курс российского рубля к евро упал до четырехлетнего минимума

В течение 12 марта курс рубля к евро падал до 84,2 руб./€. Это минимальный курс с февраля 2016 года.

Курс российского рубля к евро 12 марта достиг 84,02 руб./€. Об этом свидетельствуют данные торгов на Московской бирже.

В течение дня максимальный курс составил 84,2 руб./€.

Доллар торгуется в пределах 74,4–74,6 руб./$.

Как отмечает "Коммерсантъ", в последний раз евро превышал отметку 84 руб. в феврале 2016 года.

Падение российской валюты продолжается с начала недели на фоне снижения стоимости нефти, вызванного выходом РФ из сделки стран-экспортеров о снижении уровня добычи углеводородов.

До 1 апреля между странами – членами ОПЕК и партнерами организации, в том числе Россией, продолжает действовать договоренность о сокращении объемов нефтедобычи на 1,7 млн баррелей в сутки. После этого все ограничения будут сняты.

На фоне неудачных переговоров Саудовская Аравия, по данным источников Bloomberg, решила "вступить в тотальную ценовую войну" и нарастить добычу с нынешних 9 млн до 12 млн баррелей в сутки. Это, как полагают опрошенные агентством аналитики, "приведет к хаосу на рынке нефти".

9 марта стоимость североморской нефти Brent обрушилась на 30% – до $33 за баррель. Такое падение цен оказалось сильнейшим с 1991 года – со времени войны в Персидском заливе. Впоследствии нефтяные фьючерсы немного подорожали, однако ситуация спровоцировала падение российского рынка акций и национальной валюты до многолетних минимумов.