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Цена на нефть Brent упала ниже $28

По состоянию на 14.50 майские фьючерсы нефти торговались по $27,51 за баррель. Это на 4,25% меньше, чем на закрытии предыдущего дня торгов.

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По прогнозам Goldman Sachs, нефть может рухнуть до $20 за баррель
По прогнозам Goldman Sachs, нефть может рухнуть до $20 за баррель
Фото: EPA

18 марта стоимость майских фьючерсов эталонной нефти марки Brent в ходе торгов на Лондонской бирже опустилась ниже $28 за баррель, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 14.50 майские фьючерсы нефти торговались по $27,51 за баррель. Это на 4,25% меньше, чем на закрытии предыдущего дня торгов.

Reuters пишет, что это самые низки цены на Brent с 2016 года.

16 марта нефть преодолела психологическую отметку в $30 за баррель.

Падение цен на нефть продолжается с начала марта. Главной причиной стало то, что Россия и Организация стран – экспортеров нефти не смогли договориться по поводу новых ограничений уровня добычи нефти. К 9 марта стоимость нефти Brent обрушилась на 30% – до $33 за баррель, что стало максимальным дневным падением с 1991 года, когда началась война в Персидском заливе.

Goldman Sachs – один из крупнейших в мире инвестиционных банков – считает, что распространение коронавирусной инфекции и дальше будет негативно влиять на рынок. Он прогнозирует, что во втором квартале 2020 года цена на Brent опустится до $20 за баррель, пишет FXStreet.

Теги: нефть, Лондонская биржа, цена на нефть
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