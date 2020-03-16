Стоимость нефти Brent упала ниже $30

Стоимость майских фьючерсов нефти Brent в течение 16 марта упала на 10%.

В течение торгов 16 марта котировки майских фьючерсов эталонной марки нефти Brent опускались ниже $30 за баррель. Об этом свидетельствуют данные о ходе торгов на Лондонской бирже.

Около 15.30 котировки упали до $29,69 за баррель (более чем на 10% по сравнению со стоимостью на момент закрытия предыдущего дня торгов). Последний раз цена на Brent падала ниже $30 за баррель в январе 2016 года.

На момент публикации новости котировки немного выросли, майские фьючерсы сейчас торгуются у отметки $30,5 за баррель.

Падение цен на нефть продолжается с начала марта. Главной причиной стало то, что Россия и Организация стран – экспортеров нефти не смогли договориться по поводу новых ограничений уровня добычи нефти. К 9 марта стоимость нефти Brent обрушилась на 30% – до $33 за баррель, что стало максимальным дневным падением с 1991 года, когда началась война в Персидском заливе.

Сегодняшний обвал цен Reuters связывает со снижением Федеральной резервной системой США целевого диапазона ставки по федеральным фондам до 0–0,25%. Такое решение было принято 15 марта на внеплановом заседании с целью защитить экономику страны от влияния пандемии коронавируса.