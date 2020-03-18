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Курс рубля к доллару и евро обвалился до четырехлетних минимумов

В течение торгов 18 марта курс российского рубля к доллару упал на 4,2 руб./$, к евро – на 4 руб./€.

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Российский рубль подешевел к доллару и евро
Российский рубль подешевел к доллару и евро
Фото: EPA

Курс российского рубля к доллару и евро в ходе торгов 18 марта упал до четырехлетних минимумов, пишет агентство "Интерфакс".

На момент написания новости курс рубля к доллару на Московской бирже упал на 4,2 руб./$ (до 79,7 руб./$); к евро – опустился на 4 руб./€ (до 86,9 руб./€).

Агентство связывает падение российской валюты с "выходом инвесторов из рисковых активов и падением стоимости нефти из-за опасений за состояние мировой экономики" в связи с пандемией коронавируса.

Курс рубля начал резко снижаться 9 марта на фоне резкого падения цен на нефть из-за выхода РФ из сделки "ОПЕК плюс" о снижении уровня добычи углеводородов.

На фоне неудачных переговоров Саудовская Аравия, по данным источников Bloomberg, решила "вступить в тотальную ценовую войну" и нарастить добычу с нынешних 9 млн до 12 млн баррелей в сутки. Это, как полагают опрошенные агентством аналитики, "приведет к хаосу на рынке нефти". Кроме того, Эр-Рияд пытается вытеснить нефть российской марки Urals с европейского рынка, предлагая утроить поставки собственного сорта Arab Light с большими скидками, что делает Urals неконкурентной.

Удешевление нефти также спровоцировало падение российского рынка акций.

Теги: Россия, евро, валюта, доллар, экономика, рубль, нефть, курс рубля, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
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