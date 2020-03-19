В ВОЗ не советуют принимать ибупрофен при коронавирусе

Представитель Всемирной организации здоровья Кристиан Линдмайер посоветовал использовать зараженным коронавирусом парацетамол вместо ибупрофена.

По мнению врачей, использование ибупрофена может быть усугубляющим фактором при COVID-19 Фото: pixabay.com

Всемирная организация здравоохранения рекомендует людям, страдающим от симптомов коронавируса, избегать приема ибупрофена. Об этом в Женеве сообщил представитель ВОЗ Кристиан Линдмайер, пишет Science Alert.

Линдмайер отметил, что медики рекомендуют использовать парацетамол вместо ибупрофена.

Заявление представителя ВОЗ было ответом на пост в Twitter министра здравоохранения Франции Оливье Верана, который 17 марта написал, что использование ибупрофена и аналогичных противовоспалительных препаратов может быть усугубляющим фактором при инфекциях COVID-19.

Французский министр также подчеркнул, что пациенты, которые уже получают противовоспалительные препараты, должны посоветоваться с врачом.

⚠️ #COVIDー19 | La prise d'anti-inflammatoires (ibuprofène, cortisone, ...) pourrait être un facteur d'aggravation de l’infection. En cas de fièvre, prenez du paracétamol.

Si vous êtes déjà sous anti-inflammatoires ou en cas de doute, demandez conseil à votre médecin. — Olivier Véran (@olivierveran) March 14, 2020