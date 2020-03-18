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COVID-19. В Армении планируют за четыре дня построить отделение инфекционной больницы

По словам министра здравоохранения Армении Арсена Торосяна, новый корпус инфекционной больницы должен вместить в себя 40 палат.

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По состоянию на 18 марта в Армении подтвердили 102 случая заражения коронавирусом
По состоянию на 18 марта в Армении подтвердили 102 случая заражения коронавирусом
Фото: EPA

В Армении за три-четыре дня планируют построить новый корпус для инфекционной клинической больницы "Норк". Об этом сообщил министр здравоохранения Армении Арсен Торосян в Facebook.

"Ведется строительство модульной приемной инфекционной больницы. Через три-четыре дня у нас будет 40 новых палат", – отметил Торосян.

https://www.facebook.com/ATorosyanOfficial/posts/1172184646301132

По состоянию на 18 марта в Армении подтвердили 102 случая заражения коронавирусом, а с 16 марта в республике объявили чрезвычайное положение, пишет "Арменпресс".

По данным СМИ, для борьбы с коронавирусом в Армении объявили сбор средств. На открытый счет на сегодняшний день поступило уже более 45 млн драм (около 2,5 млн грн).

Кроме того, для поддержания экономики на фоне связанного с коронавирусом кризиса правительство Армении выделило 150 млрд драмов (8,3 млрд грн).

Первый случай коронавируса в республике был зафиксирован 1 марта. Заболевшим оказался гражданин Армении, прилетевший из Тегерана.

Вспышка COVID-19 началась в конце 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Института Джона Хопкинса, к 18 марта инфекцией заразилось 204 тыс. человек по всему миру, количество умерших превысило 8 тыс.

Теги: эпидемия, Армения, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, Арсен Торосян
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