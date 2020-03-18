С 1 апреля правительство выплатит пенсионерам, которые получают меньше 5000 грн, дополнительно 1000 грн – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с 1 мая 2020 года в стране будет проведена индексация пенсий.

В связи с объявлением карантина из-за распространения коронавирусной инфекции правительство с 1 апреля выплатит дополнительно 1000 грн некоторым пенсионерам. Об этом 18 марта в Facebook сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"С 1 апреля 2020 года правительство будет готово выплатить дополнительно 1000 грн тем, кто имеет пенсию менее 5000 гривен. А с 1 мая 2020 года будет проведена индексация пенсий", – сказал он.

В Украине по состоянию на 18 марта подтверждено 14 случаев заражения коронавирусом: 10 из них – в Черновицкой области, два – в Киеве, по одному – в Киевской и Житомирской областях, еще два человека скончались. За границей от COVID-19 умерла одна украинка, еще 12 лечатся. Среди заболевших и нардеп от группы "Довіра" Сергей Шахов, который недавно был за границей.

С 12 марта в Украине из-за распространения коронавирусной инфекции запретили массовые мероприятия и закрыли учебные заведения. Кроме того, в ночь на 16 марта Украина полностью запретила въезд на территорию страны иностранным гражданам, с 17 марта приостановила авиационное сообщение с другими странами, а с 18 марта в стране прекратили внутренние пассажирские перевозки. Во многих городах также закрыли торговые центры, магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны, кафе и бары, спортивные залы, салоны красоты и ночные клубы. Ограничительные меры продлятся три недели – до 3 апреля.

Вспышка COVID-19 началась в конце 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Института Джона Хопкинса, к 18 марта инфекцией заразилось 204 тыс. человек по всему миру, количество умерших превысило 8 тыс.