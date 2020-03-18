В городе на севере Италии остановили эпидемию коронавируса с помощью эксперимента – всем сделали тесты

В итальянском городе Во провели эксперимент по предотвращению распространения коронавируса. Всем жителям города сделали тесты, а зараженных поместили на карантин.

Небольшой город Во на севере Италии остановил появление новых случаев заболевания коронавирусом в рамках успешного эксперимента. Об этом пишет Sky News.

Город Во был одним из 11 городов и деревень, оказавшимся в центре вспышки коронавируса в Италии. Местные жители пошли на эксперимент, который включал комплексное тестирование всего населения города численностью в 3300 человек, а также введение очень строгого карантина для зараженных и всех, кто с ними контактировал.

Профессор Андреа Кресанти из университета Imperial College London, принимавший участие в эксперименте, рассказал, что через 10 дней всех жителей протестировали повторно, и в результате число заболевших снизилось на 90%, сообщает BBC.

По состоянию на вечер 18 марта в Италии коронавирусом заразилось 35 713 человек. Среди них в настоящее время продолжают лечение 28 710, умерло – 2978, еще 4025 выздоровели, сообщает министерство здравоохранения Италии.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Института Джона Хопкинса, к вечеру 17 марта общее число зараженных в мире превысило 190 тыс., более 7,5 тыс. человек скончались.

Италия занимает первое место в мире по темпам распространения коронавируса и второе место по количеству зараженных и умерших (после Китая).

С 11 марта в Италии действуют строгие карантинные меры. Власти закрыли все учебные заведения, магазины (помимо продуктовых и аптек), а также бары и рестораны, запретили массовые собрания, отменили почти все спортивные мероприятия. Ограничения продлятся как минимум до 25 марта.