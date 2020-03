Корона и противогазы. Выступление Мадонны на "Евровидение 2019" назвали пророческим

View this post on Instagram

Багато хто побачив містичне пророцтво у виступі Мадонни на «Євробаченні» в минулому році. * Перед виконанням пісні «Future» («Майбутнє») співачка в короні (привіт коронавірус) здуває ніби порошихи з людей в протигазах з квітами (привіт пандемія, що загострилася саме навесні під час початку цвітіння * ). * Також приспів цієї пісні перекладається як «Не всі йдуть у майбутнє, мало хто вчиться на помилках минулого». * Цього року «Євробачення» не відбудеться, а виступ Мадонни став одним з останнім на цей момент в історії конкурсу.