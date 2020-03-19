Корона и противогазы. Выступление Мадонны на "Евровидение 2019" назвали пророческим

Американская певица Мадонна в 2019 году выступила на сцене "Евровидения" в черном балахоне и с короной на голове, а ее танцоры надели на себя противогазы. После отмены "Евровидения 2020" выступление Мадонны, исполнившей песню Future, в социальных сетях называют пророческим.
На украинской фан-странице песенного конкурса "Евровидение" отмечается, что выступление Мадонны является на сегодняшний день последним в истории песенного конкурса – певица с короной на голове и в черном костюме, стилизированном под медийный образ смерти, пела о том, что "не все идут в будущее, так как не учатся на ошибках прошлого".
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Багато хто побачив містичне пророцтво у виступі Мадонни на «Євробаченні» в минулому році. * Перед виконанням пісні «Future» («Майбутнє») співачка в короні (привіт коронавірус) здуває ніби порошихи з людей в протигазах з квітами (привіт пандемія, що загострилася саме навесні під час початку цвітіння * ). * Також приспів цієї пісні перекладається як «Не всі йдуть у майбутнє, мало хто вчиться на помилках минулого». * Цього року «Євробачення» не відбудеться, а виступ Мадонни став одним з останнім на цей момент в історії конкурсу. * #евровидение #мадонна #esc #eurovision #madonna #esc2019 #eurovision2019 #eurovision2020 #esc2020
Под клипом Мадонны на ее YouTube-канале пользователи оставляют комментарии с предположениями, что певица смогла "предсказать будущее".
"Мадонна показывает нам коронавирус", – утверждают подписчики.
18 марта Европейский общественный вещатель (EBU) после экстренного заседания заявил об отмене песенного конкурса "Евровидение 2020" из-за пандемии коронавируса.
Конкурс "Евровидение 2020" должен был пройти в Роттердаме (Нидерланды) с 12-го по 16 мая. 26 февраля появились первые опасения, что из-за эпидемии коронавируса конкурс может быть отменен.
Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
По данным ВОЗ на 19 марта, коронавирусом инфицировано 207 855 человек в более чем 150 странах, 8648 человека скончались. Больше всего заболевших в Китае (81 174 человек) и Италии (35 713).