Корона и противогазы. Выступление Мадонны на "Евровидение 2019" назвали пророческим

Американская певица Мадонна закрывала "Евровидение 2019", исполнив песню Future. Постановка композиции, по мнению социальных сетей, похожа на то, что сейчас происходит в мире в связи с эпидемией коронавируса.

Мадонна выступала на "Еровидении 2019" с короной на голове Скриншот: Madonna / YouTube

Американская певица Мадонна в 2019 году выступила на сцене "Евровидения" в черном балахоне и с короной на голове, а ее танцоры надели на себя противогазы. После отмены "Евровидения 2020" выступление Мадонны, исполнившей песню Future, в социальных сетях называют пророческим.

На украинской фан-странице песенного конкурса "Евровидение" отмечается, что выступление Мадонны является на сегодняшний день последним в истории песенного конкурса – певица с короной на голове и в черном костюме, стилизированном под медийный образ смерти, пела о том, что "не все идут в будущее, так как не учатся на ошибках прошлого".

Под клипом Мадонны на ее YouTube-канале пользователи оставляют комментарии с предположениями, что певица смогла "предсказать будущее".

"Мадонна показывает нам коронавирус", – утверждают подписчики.

Скриншот: Madonna / YouTube



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Видео: Madonna / YouTube

18 марта Европейский общественный вещатель (EBU) после экстренного заседания заявил об отмене песенного конкурса "Евровидение 2020" из-за пандемии коронавируса.

Конкурс "Евровидение 2020" должен был пройти в Роттердаме (Нидерланды) с 12-го по 16 мая. 26 февраля появились первые опасения, что из-за эпидемии коронавируса конкурс может быть отменен.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным ВОЗ на 19 марта, коронавирусом инфицировано 207 855 человек в более чем 150 странах, 8648 человека скончались. Больше всего заболевших в Китае (81 174 человек) и Италии (35 713).