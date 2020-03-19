Съемки сериала "Друзья" остановили из-за коронавируса

Съемки специального эпизода сериала "Друзья" отложили как минимум до мая.

Съемки были назначены на 23-е и 24 марта Фото: FRIENDS (TV Show) / Facebook

Съемки продолжения сериала "Друзья", запланированные на 23-е и 24 марта на студии Warner Bros., отменили из-за пандемии коронавируса, сообщило The Sun.

Работу над специальным эпизодом сериала отложили на неопределенный срок, но известно, что они начнутся не раньше мая 2020-го.

О съемках нового эпизода сериала "Друзья" стало известно в феврале 2020 года.

В сериале роли будут исполнять актеры Дженнифер Энистон (Рэйчел), Кортни Кокс (Моника), Лиза Кудроу (Фиби), Мэтт Леблан (Джоуи), Мэттью Перри (Чендлер) и Дэвид Швиммер (Росс).

"Друзья" – комедийный американский сериал. С 1994-го по 2004 год вышло 10 сезонов проекта.

СМИ сообщали, что за участие в новом эпизоде актеры получат гонорары в размере от $3 млн до $4 млн.

По состоянию на утро 19 марта количество зараженных коронавирусом людей в мире достигло 218 815.

Больше всего заболевших в Китае – 81 138 человек, в Италии (35 713), Иране (17 361) и Испании (14 769). При этом 81 114 больным удалось вылечиться, 8810 – погибли.

В США зарегистрировано 7087 зараженных, 97 умерли.

Вспышка COVID-19 началась в конце 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.