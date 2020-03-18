"Миссис Америка". Вышел трейлер сериала с Бланшетт. Видео
На YouTube-канале JoBlo TV Show Trailers разместили трейлер сериала "Миссис Америка". Проект рассказывает о первых проявления феминизма в США и борьбе с ним в консервативном обществе. Главная героиня – Филлис Шлэфли, антифеминистка, выступавшая против сексуальных меньшинств и абортов. Роли исполнили Кейт Бланшетт, Роуз Бирн, Сара Полсон, Элизабет Бэнкс. Режиссер – Дави Уоллер, ранее работавшая над проектами "Отчаянные домохозяйки" и "Безумцы". Премьера сериала "Миссис Америка" запланирована на 15 апреля 2020 года на стриминговом сервисе Hulu.
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