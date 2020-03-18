Клуб читателей
Бульвар Шоубиз
18 марта, 2020
 
Новости

"Загрузка". Вышел трейлер сериала с Робби Амеллом. Видео

На канале американского стримингового сервиса Amazon Prime Video в YouTube разместили трейлер сериала "Загрузка". Действие проекта разворачивается в будущем. По сюжету у людей, находящихся на грани смерти, появляется возможность быть загруженными в среду виртуальной реальности. Такой эксперимент проводят с умирающим главным героем, роль которого исполнил Робби Амелл. Режиссер – Грег Дэниелс. Премьера сериала запланирована на 1 мая на Amazon Prime Video.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Главный герой обретет жизнь в виртуальной реальности
Главный герой обретет жизнь в виртуальной реальности
Скриншот: Amazon Prime Video / YouTube

видео

Видео: Amazon Prime Video / YouTube
Теги: видео, сериал, трейлер, Робби Амелл
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Полный список бизнесменов и компаний, которые помогают Украине справиться с коронавирусом. Информация обновляется
Полный список бизнесменов и компаний, которые помогают Украине справиться с коронавирусом. Информация обновляется
Записки бывшего подполковника КГБ: Августовский провал 1991 года и деньги КПСС
Записки бывшего подполковника КГБ: Августовский провал 1991 года и деньги КПСС
Владимир ПОПОВ
  Кто заразился коронавирусом из известных актеров, спортсменов, политиков и чиновников. Список
  Кто заразился коронавирусом из известных актеров, спортсменов, политиков и чиновников. Список
Наталия ДВАЛИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS