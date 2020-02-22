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22 февраля, 2020
 
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HBO подтвердил съемки нового эпизода сериала "Друзья"

Новый эпизод американского сериала "Друзья" будет транслироваться на новом стриминговом сервисе HBO Max, который запустят в мае.

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HBO покажет новый эпизод "Друзей"
HBO покажет новый эпизод "Друзей"
Фото: EPA

Корпорации WarnerMedia, в которую входит телевизионная сеть HBO, 21 февраля подтвердила съемки нового эпизода сериала "Друзья".

Эпизод и другие серии "Друзей" будут транслироваться на новом стриминговом сервисе HBO Max, который запустят в мае.

"После 15 лет и многочисленных запросов поклонников со всего мира у нас теперь есть "совершенно новая информация", которую вы так долго ждали. Актеры "Друзей" воссоединятся исключительно для специального сценария для HBO Max", – сообщили в корпорации.

В сериале роли будут исполнять актеры Дженнифер Энистон (Рэйчел), Кортни Кокс (Моника), Лиза Кудроу (Фиби), Мэтт Леблан (Джоуи), Мэттью Перри (Чендлер) и Дэвид Швиммер (Росс).

"Друзья" – комедийный американский сериал. С 1994-го по 2004 год вышло 10 сезонов проекта.

СМИ сообщали, что за участие в новом эпизоде актеры получат гонорары в размере от $3 млн до $4 млн.

Теги: сериал, Дженнифер Энистон, Мэттью Перри, Кортни Кокс, Друзья, Дэвид Швиммер, HBO, Лиза Кудроу, Мэтт Леблан
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