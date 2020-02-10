50-летний американский актер Мэттью Перри завел страницу в Instagram и разместил первый пост 8 февраля.
"Вот как я взволнован, чтобы наконец-то быть в Instagram. Итак, поехали", – написал он.
Перри сопроводил пост видео своего танца в одном из эпизодов "Друзей".
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This is how thrilled I am to finally be on Instagram. So, here we go...
Коллеги по сериалу "Друзья" поприветствовали Перри постами в своих аккаунтах. Акртриса Дженнифер Энистон разместила в Instagram совместное фото с Перри и короткое видео из сериала, поздравив его с приходом в соцсеть.
"Я в шоке, Мэттью последним присоединился к Instagram, учитывая, что он был... компьютерным переводником", – отметила она.
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I'm shocked Matty is the last to join Instagram, considering he was a uh... umm....oh crap * * Oh! A computer processing TRANSPONSTER. #FBF
Актриса Лиза Кудроу также обнародовала совместный снимок с Перри.
"Наконец-то! Не верю своим глазам! Добро пожаловать в Instagram", – написала Кудроу.
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Finally!!! Yay!! Can’t believe my eyes MY EYES Welcome to Instagram @mattyperry4 #friendsforlife
Мэттью Перри родился 19 августа 1969 года в американском штате Массачусетс. В сериале "Друзья" он исполнил роль Чендлера Бинга. Одной из наиболее известных его ролей также является Николас Оз Озерански в фильме "Девять ярдов".