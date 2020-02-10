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Перри завел страницу в Instagram

Американский актер Мэттью Перри, звезда сериала "Друзья", получил одобрение от коллег по сериалу "Друзья", после того как зарегистрировал аккаунт в соцсети Instagram.

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Мэттью Перри: Вот как я взволнован, чтобы наконец-то быть в Instagram. Итак, поехали
Мэттью Перри: Вот как я взволнован, чтобы наконец-то быть в Instagram. Итак, поехали
Фото: mattyperry4 / Instagram

50-летний американский актер Мэттью Перри завел страницу в Instagram и разместил первый пост 8 февраля.

"Вот как я взволнован, чтобы наконец-то быть в Instagram. Итак, поехали", – написал он.

Перри сопроводил пост видео своего танца в одном из эпизодов "Друзей".

Коллеги по сериалу "Друзья" поприветствовали Перри постами в своих аккаунтах. Акртриса Дженнифер Энистон разместила в Instagram совместное фото с Перри и короткое видео из сериала, поздравив его с приходом в соцсеть.

"Я в шоке, Мэттью последним присоединился к Instagram, учитывая, что он был... компьютерным переводником", – отметила она.

Актриса Лиза Кудроу также обнародовала совместный снимок с Перри.

"Наконец-то! Не верю своим глазам! Добро пожаловать в Instagram", – написала Кудроу.

Мэттью Перри родился 19 августа 1969 года в американском штате Массачусетс. В сериале "Друзья" он исполнил роль Чендлера Бинга. Одной из наиболее известных его ролей также является Николас Оз Озерански в фильме "Девять ярдов".

Теги: Дженнифер Энистон, Мэттью Перри, Друзья, Лиза Кудроу
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