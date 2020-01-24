Кортни Кокс показала фото последнего съемочного дня сериала "Друзья"

Американская актриса Кортни Кокс показала в Instagram фото последнего съемочного дня сериала "Друзья".
"Последний ужин перед съемками финального эпизода. 23 января 2004 года", – написала Кокс.
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“The Last Supper” before taping “The Last One” on Jan 23, 2004. #tbt #friends
"Друзья" – комедийный американский сериал. С 1994-го по 2004 год вышло 10 сезонов проекта.
В марте 2019 года сценаристка сериала "Друзья" Марта Кауфманн заявила, что продолжения ситкома не будет.