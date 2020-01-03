"Только что проснулась от лучшего сна". Актриса сериала "Друзья" Шелдон обнародовала поздравление с 2020-м годом

Исполнительница роли младенца в сериале "Друзья", актриса Ноэль Шелдон обнародовала в Instagram пост с новогодними пожеланиями.

Американская актриса Ноэль Шелдон, исполнившая роль младенца в сериале "Друзья", обнародовала в Instagram селфи.

"Только что проснулась от лучшего сна за все время, счастливого 2020 года! Надеюсь, у всех будет отличный год, полный семьи, друзей и смеха!" – написала она.

Шелдон исполнила роль младенца в сериале "Друзья" – дочери Росса и Рэйчел. В одной из серий Чендлер и Моника не могут отправиться в романтическое путешествие, поскольку остались посидеть с ребенком друзей, а она никак не просыпается. Они записывают видео для нее, чтобы та посмотрела, когда вырастет.

"Привет! Наступил 2020 год. Возможно, ты еще спишь", – говорит Чендлер.

"Друзья" – комедийный американский сериал. С 1994-го по 2004 год вышло 10 сезонов проекта.