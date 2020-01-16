Звезда "Друзей" 50-летний Перри закрутил роман с 28-летней женщиной – СМИ

Американский актер, звезда сериала "Друзья" Мэттью Перри, по сообщению Us Weekly, строит отношения с кастинг-менеджером, которая младше него на 22 года.

50-летний американский актер Мэттью Перри закрутил роман с 28-летней кастинг-менеджером Молли Хервиц. Об этом сообщает Us Weekly.

Как рассказывает инсайдер, все избранники Хервиц имели отношение к киноиндустрии.

Он также подчеркнул, что девушка испытывает к актеру искренние чувства.

"Она встречается с ним не ради славы, но ей нравится то внимание, которое ей из-за этого романа оказывают таблоиды", – рассказал о новой пассии актера приближенный к ней человек.

У Перри был роман с актрисой Лиззи Каплан с 2006-го по 2012 год, в 1995–1996 годах – с Джулией Робертс.

Мэттью Перри родился 19 августа 1969 года в американском штате Массачусетс. В сериале "Друзья" он исполнил роль Чендлера Бинга. Одной из наиболее известных его ролей также является Николас Оз Озерански в фильме "Девять ярдов".