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13 января, 2020
 
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Кинопремия Critics' Choice Awards 2020 назвала победителей

В Санта Монике кинопремия Critics' Choice Awards назвала лучшие кинопроекты, режиссеров и актеров.

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Фильм "Однажды в... Голливуде" Квентина Тарантино назвали лучшим
Фильм "Однажды в... Голливуде" Квентина Тарантино назвали лучшим
Фото: criticschoice.com

В Санта Монике 12 января состоялась церемония награждения премией Ассоциации кинокритиков  – Critics' Choice Awards. Список победителей обнародовали на сайте премии.

Лучшим актером назвали Хоакина Феникса за главную роль в фильме "Джокер", лучшей актрисой – Рене Зеллвегер за главную роль в фильме "Джуди". 

Лучшим фильмом, по мнению критиков, стала лента "Однажды в... Голливуде" Квентина Тарантино, а лучшим сериалом – "Наследники" телеканала НВО.

Награду "Лучший режиссер" получили Сэм Мендес ("1917") и Пон Джун Хо ("Паразиты").

Лучшим актером второго плана назвали Брэда Питта ("Однажды в... Голливуде"), лучшей актрисой второго плана – Лору Дерн ("Брачная история").

Премию в номинации "Лучший актерский состав" получила лента Мартина Скорсезе "Ирландец".

Лучшим анимационным фильмом назвали "Историю игрушек 4", а лучшей лентой в жанре экшн – "Мстители: Финал".

Critics' Choice Movie Awards – американская кинопремия, присуждаемая Ассоциацией кинокритиков вещательных компаний. Церемония проводится в январе, поэтому она считается своеобразной подготовкой к церемонии вручения кинопремии "Оскар", которая проводится в феврале.

Теги: фильм, премия, сериал, актер, Рене Зеллвегер, Квентин Тарантино, актриса, Хоакин Феникс, Critics' Choice Awards
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