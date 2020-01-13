Кинопремия Critics' Choice Awards 2020 назвала победителей

В Санта Монике 12 января состоялась церемония награждения премией Ассоциации кинокритиков – Critics' Choice Awards. Список победителей обнародовали на сайте премии.
Лучшим актером назвали Хоакина Феникса за главную роль в фильме "Джокер", лучшей актрисой – Рене Зеллвегер за главную роль в фильме "Джуди".
Лучшим фильмом, по мнению критиков, стала лента "Однажды в... Голливуде" Квентина Тарантино, а лучшим сериалом – "Наследники" телеканала НВО.
Награду "Лучший режиссер" получили Сэм Мендес ("1917") и Пон Джун Хо ("Паразиты").
Лучшим актером второго плана назвали Брэда Питта ("Однажды в... Голливуде"), лучшей актрисой второго плана – Лору Дерн ("Брачная история").
Премию в номинации "Лучший актерский состав" получила лента Мартина Скорсезе "Ирландец".
Лучшим анимационным фильмом назвали "Историю игрушек 4", а лучшей лентой в жанре экшн – "Мстители: Финал".
Critics' Choice Movie Awards – американская кинопремия, присуждаемая Ассоциацией кинокритиков вещательных компаний. Церемония проводится в январе, поэтому она считается своеобразной подготовкой к церемонии вручения кинопремии "Оскар", которая проводится в феврале.