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13 января, 2020
 
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Орден "За заслуги перед отечеством" третьей степени", врученный Пуговкину, продали на аукционе

Награды и грамоты советского и российского актера Михаила Пуговкина продают в РФ на аукционе.

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Пуговкин умер в 2008 году
Пуговкин умер в 2008 году
Фото: kino-teatr.ru

На российском интернет-аукционе Meshok продали орден советского и российского актера Михаила Пуговкина. Об этом сообщило 10 января издание "Комсомольская правда".

Лоты выставил продавец под ником Temnik. 13 января представлены только документы из архива Пуговкина: грамоты, благодарности, фотографии.

Как написала "Комсомольская правда", незаконно был продан государственный орден Пуговкина "За заслуги перед отечеством" третьей степени. Госнаграда ушла за 41 тыс. 791 рубль (16 тыс. 375 грн).

Продавец лотов, Temnik, комментариев относительно лотов не дал.

Вдова Пуговкина, Ирина Пуговкина-Лаврова, заверила, что не продает никакие архивы своего мужа. По ее словам, все выставленные на аукцион документы и награды она сдавала в разные музеи.

"Военный билет Михаила Пуговкина я сдавала в Смоленский краеведческий музей, а статуэтки, грамоты и ордена – в музей Российской армии", – сказала она.

Председатель попечительского совета Центра Михаила Пуговкина Владимир Зайченко заявил, что вещи Пуговкина на аукционе продают люди, укравшие артефакты из Смоленского краеведческого музея и из музея Российской армии.

Он сказал, что десять лет назад представители музея "выгребли из дома Лавровой" все ценные ордена, которые та "сняла с пиджака Пуговкина", и унесли, не предоставив соответствующего документа о приеме ценных вещей.

Зайченко отметил, что орден, который продается на аукционе, украинский.

"Значит, музейщики побоялись выставлять российские награды: у Пуговкина был еще и российский орден за заслуги перед Отечеством, который вручал Путин, кроме того, есть Орден отечественной войны и "Знак почета", которые мы тоже ищем", – сказал он..

В Смоленском музее заявили, что никакого военного билета в экспозиции музея никогда не было, и вдова никогда ничего подобного в музей не сдавала.

"Самое обидное, что в прошлом году мы уже разбирались в этой истории. Приезжала прокуратура, разбиралась. Скрывать нам нечего, но вся эта история крайне неприятна", – прокомментировала главный хранитель Центрального музея вооруженных сил РФ Валентина Котикова. 

Продажа государственных орденов и медалей в РФ является незаконной.

Михаил Пуговкин умер в Москве 25 июля 2008 года в возрасте 85 лет. Он был обладателем звания Народный артист СССР (1988). Наиболее известные роли актера – в фильмах "Операция "Ы" и другие приключения Шурика", "Свадьба в Малиновке", "Иван Васильевич меняет профессию", "12 стульев", "Спортлото 82".

Теги: аукцион, актер, медали, награды, Михаил Пуговкин, орден, продажа
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