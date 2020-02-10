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10 февраля, 2020
 
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HBO снимет специальный выпуск сериала "Друзья" – СМИ

По сообщению Deadline, звезды сериала "Друзья" получат за участие в спцпроекте от $3 млн до $4 млн.

Бюджет спецпроекта составляет $20 млн СМИ
Бюджет спецпроекта составляет  $20 млн – СМИ
Фото: kinopoisk.ru

Американский телеканал HBO и кинокомпания Warner Bros снимут специальный выпуск сериала "Друзья". Об этом сообщает Deadline.

Звезды сериала, которые снимутся в спецпроекте, а именно Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Дэвид Швиммер, Мэтт Леблан и Мэттью Перри получат гонорары в размере от $3 млн до $4 млн.

Бюджет выпуска – $20 млн.

Сценаристка сериала "Друзья" Марта Кауффман весной 2019 года заявляла что продолжения ситкома не выйдет, поскольку в этом не будет души

"Друзья" – комедийный американский сериал. С 1994-го по 2004 год вышло 10 сезонов проекта.

Теги: сериал, Дженнифер Энистон, Мэттью Перри, Кортни Кокс, Друзья, Дэвид Швиммер, HBO, Warner Bros., Лиза Кудроу, Мэтт Леблан
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