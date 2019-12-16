Создатели "Игры престолов" спродюсируют сериал о Лавкрафте

Создатели американского сериала "Игра престолов" Дэвид Бениофф и Д. Б. Уайсс спродюсируют для студии Warner Bros. сериал "Лавкрафт". Об этом сообщает Deadline.
В основе проекта – графический роман Ганса Родионова "Лавкрафт". Сценарий напишут Мэтт Манфреди и Фил Хэй.
Сюжет держится в тайне. По информации инсайдеров, действие картины будет происходить в 1920 году, а историю построят вокруг предположения, что мифические существа из романов Лавкрафта реальны.
Говард Лавкрафт – американский писатель, который работал в жанре ужасов и фэнтези. Он выпустил романы "Зов Ктулху", "Крысы в стенах", "Хребты безумия", "Тень над Иннсмутом".