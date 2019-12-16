Клуб читателей
Бульвар Шоубиз
18 декабря, 2019
 
Новости

Создатели "Игры престолов" спродюсируют сериал о Лавкрафте

Американские продюсеры Дэвид Бениофф и Д. Б. Уайсс начнут работу над сериалом о жизни писателя Говарда Лавкрафта.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Бениофф и Уайсс будут работать над проектом о творчестве автора романов ужасов Лавкрафта
Бениофф и Уайсс будут работать над проектом о творчестве автора романов ужасов Лавкрафта
Фото: EPA

Создатели американского сериала "Игра престолов" Дэвид Бениофф и Д. Б. Уайсс спродюсируют для студии Warner Bros. сериал "Лавкрафт". Об этом сообщает Deadline.

В основе проекта – графический роман Ганса Родионова "Лавкрафт". Сценарий напишут Мэтт Манфреди и Фил Хэй.

Сюжет держится в тайне. По информации инсайдеров, действие картины будет происходить в 1920 году, а историю построят вокруг предположения, что мифические существа из романов Лавкрафта реальны.

Говард Лавкрафт – американский писатель, который работал в жанре ужасов и фэнтези. Он выпустил романы "Зов Ктулху", "Крысы в стенах", "Хребты безумия", "Тень над Иннсмутом".

Теги: сериал, Warner Bros., Говард Лавкрафт, Дэвид Бениофф, Д. Б. Уайсс
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Записки бывшего подполковника КГБ: Финансовые схемы "друзей разведки"
Записки бывшего подполковника КГБ: Финансовые схемы "друзей разведки"
Владимир ПОПОВ
Префекты и особый статус для любой области. Главное о проекте децентрализации Зеленского
Префекты и особый статус для любой области. Главное о проекте децентрализации Зеленского
Дмитрий НЕЙМЫРОК
Глава FG Development Фотиев: Я хотел действовать исключительно по закону. Практика показывает, что это очень сложный путь, на котором нет гарантий
Глава FG Development Фотиев: Я хотел действовать исключительно по закону. Практика показывает, что это очень сложный путь, на котором нет гарантий Актуально
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2019. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS