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19 марта, 2020
 
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МакКонахи: Враг в виде коронавируса не имеет лица, расы, пола, веры и политических взглядов

Голливудский актер Мэттью МакКонахи заявил, что из кризиса в связи с пандемией коронавируса человечеству следует выйти сплоченным.

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МакКонахи: Нас всех ждет зеленый свет, который придет на смену красному
МакКонахи: Нас всех ждет зеленый свет, который придет на смену красному
Фото: McConaughey / Twitter

Голливудский актер Мэттью МакКонахи на своей странице в Twitter призвал во время пандемии коронавируса заботиться о себе и друг друге.

"Давайте не будем опускаться и становиться параноиками, а проявим должную осмотрительность и примем все меры предосторожности, необходимые, чтобы позаботиться о себе и людях рядом. Враг в виде коронавируса не имеет лица, расы, пола, веры и политических взглядов. И мы все должны согласиться, что это враг, которого мы победим. Мы хотим его победить и сделаем это", – сказал он.

МакКонахи отметил, что человечество должно уже сейчас готовиться к выходу из кризиса.

"Во времена, когда люди начнут двигаться, а экономика будет восстанавливаться неизвестно сколько, нас всех ждет зеленый свет, который придет на смену красному. Я верю, что зеленый свет будет построен на ценностях, которые мы можем заложить сейчас. В эти ценности входят честность, доброта, ответственность, стойкость, уважение и храбрость. Если мы начнем практиковать их сейчас, то, выбравшись наконец из кризиса, этот вирус может стать тем, что сплотит нас так, как никогда прежде", – отметил он.

По состоянию на утро 19 марта количество зараженных коронавирусом людей в мире достигло 218 815.

Больше всего заболевших в Китае – 81 138 человек, в Италии (35 713), Иране (17 361) и Испании (14 769). При этом 81 114 больным удалось вылечиться, 8810 – погибли.

В США зарегистрировано 7087 зараженных, 97 умерли. 

Вспышка COVID-19 началась в конце 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Теги: актер, Мэттью Макконахи, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
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