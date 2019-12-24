"Джентльмены". Вышел второй трейлер фильма Гая Ричи с Макконахи, Грантом, Ханнэмом и Фарреллом. Видео
На канале STX Entertainment в YouTube разместили второй трейлер фильма "Джентльмены". Главный герой создает в Лондоне империю по продаже марихуаны. Когда он решает выйти из бизнеса, начинается ожесточенная борьба за его место. Режиссер – Гай Ричи. Роли исполнили Мэттью Макконахи, Хью Грант, Чарли Ханнэм, Колин Фаррелл, Генри Голдинг и Мишель Докери. Мировая премьера картины назначена на 24 января 2020 года.
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