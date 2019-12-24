Клуб читателей
Бульвар Шоубиз
24 декабря, 2019
 
Новости

"Джентльмены". Вышел второй трейлер фильма Гая Ричи с Макконахи, Грантом, Ханнэмом и Фарреллом. Видео

На канале STX Entertainment в YouTube разместили второй трейлер фильма "Джентльмены". Главный герой создает в Лондоне империю по продаже марихуаны. Когда он решает выйти из бизнеса, начинается ожесточенная борьба за его место. Режиссер – Гай Ричи. Роли исполнили Мэттью Макконахи, Хью Грант, Чарли Ханнэм, Колин Фаррелл, Генри Голдинг и Мишель Докери. Мировая премьера картины назначена на 24 января 2020 года.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Мировая премьера картины назначена на 24 января 2020 года
Мировая премьера картины назначена на 24 января 2020 года
Скриншот: STX Entertainment / YouTube

видео

Видео: STX Entertainment / YouTube
Теги: фильм, видео, Хью Грант, трейлер, Мишель Докери, Мэттью Макконахи, Колин Фаррелл, Гай Ричи, Чарли Ханнэм
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
﻿Скалецкая: В моем кабинете есть прямая телефонная связь с президентом, но я ею не злоупотребляю
﻿Скалецкая: В моем кабинете есть прямая телефонная связь с президентом, но я ею не злоупотребляю
Наталия ДВАЛИ
Что изменит ликвидация "площадок Яценко" для украинцев?
Что изменит ликвидация "площадок Яценко" для украинцев?
Александра НЕЖЕЛЬСКАЯ
Глава "Киевоблгаза" Дронов: С деньгами могут все, без них единицы
Глава "Киевоблгаза" Дронов: С деньгами могут все, без них – единицы Актуально
 
 
АНОНС
Борис Тодуров: Мы сделали все, что возможно. Теперь ваша задача принять закон о трансплантации
ОБЩЕСТВО, ОБРАЗ ЖИЗНИ
Кардиохирург Тодуров – депутатам: Примите закон о трансплантации, чтобы спасти жизни украинцам
20 октября, 2016 20.10
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2019. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS