К съемкам Энистон в продолжении "Друзей" подтолкнул Питт – СМИ

По сообщению издания Closer, голливудский актер Брэд Питт убедил свою экс-супругу Дженнифер Энистон, что сериал "Друзья" все еще интересен публике.

51-летняя голливудская актриса Дженнифер Энистон согласилась сниматься в продолжении сериала "Друзья" под влиянием своего бывшего мужа и коллеги, 56-летнего Брэда Питта. Об этом инсайдер рассказал печатному изданию Closer, сообщает Mirror.

"Во время совместного времяпрепровождения с Брэдом в ее день рождения в прошлом году Дженнифер попросила у него совета. Он сказал, что, по его мнению, будет хорошей идеей почтить успех проекта, и что поклонники по-прежнему высоко ценят это шоу", – рассказал приближенный к актерам человек.

Инсайдер отметил, что Питт настоял, чтобы Энистон ответила "да" на приглашение отпраздновать 25-летие проекта "Друзья".

О съемках нового эпизода сериала "Друзья" стало известно в феврале 2020 года.

В сериале роли будут исполнять актеры Дженнифер Энистон (Рэйчел), Кортни Кокс (Моника), Лиза Кудроу (Фиби), Мэтт Леблан (Джоуи), Мэттью Перри (Чендлер) и Дэвид Швиммер (Росс).

"Друзья" – комедийный американский сериал. С 1994-го по 2004 год вышло 10 сезонов проекта.

СМИ сообщали, что за участие в новом эпизоде актеры получат гонорары в размере от $3 млн до $4 млн.