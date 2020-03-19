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В России умерла первая пациентка с коронавирусом

79-летняя женщина, которая умерла в Москве от коронавирусной инфекции COVID-19, имела ряд хронических заболеваний, заявили в московском оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

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Женщина находилась в больнице с 13 марта
Женщина находилась в больнице с 13 марта
Фото: depositphotos.com

В московской больнице умерла пациентка с коронавирусом COVID-19. Об этом 19 марта проинформировал Telegram-канал "Коронавирус. Оперштаб Москвы".

"Пациентку 79 лет госпитализировали 13 марта. С 14 марта она проходила лечение в частной клинике, спустя два дня её перевели в инфекционную больницу №2. Результат анализа на коронавирус оказался положительным. В связи с усилением дыхательной недостаточности получала комплексную интенсивную терапию. В инфекционной больнице находилась в изолированном боксе”, – рассказали в штабе.

Отмечается, что женщина имела ряд хронических заболеваний.

"Смерть наступила в результате пневмонии на фоне очень тяжелой сопутствующей патологии: сахарный диабет 2 типа, артериальная гипертензиия, состояние после стентирования коронарных артерий, ишемическая болезнь сердца, атеросклероз коронарных сосудов, аорты, хроническая легочная гипертензия, мочекаменная болезнь, цереброваскулярная болезнь", – добавили в штабе.

Все родственники женщины находятся под наблюдением врачей, пока они не имеют симптомов заболевания.

По состоянию на 19 марта в РФ зафиксировано 147 случаев заражения коронавирусом, сообщает Институт Джона Хопкинса (Мэриленд, США), который отслеживает распространение болезни. Всего в мире инфицировано 219 тыс. человек, из них более 84 тыс. вылечились, 8810 – скончались.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией

Теги: Россия, смерть, Москва, больница, пневмония, лечение, инфекция, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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