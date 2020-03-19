В ряде городов Украины контролировать пассажирские перевозки во время карантина будут спецгруппы полиции

В Днепре, Харькове, Одессе, Львове, Киеве и Киевской области созданы специальные мобильные группы, которые будут проверять, как оказываются услуги пассажирских перевозок во время карантина в стране, а во всех остальных регионах эту работу будут выполнять сотрудники патрульной полиции.

В ряде городов Украины создали спецгруппы полиции, которые будут контролировать пассажирские перевозки во время карантина. Об этом 18 марта рассказал глава Нацполиции Игорь Клименко, сообщили в пресс-центре Министерства внутренних дел.

Он отметил, что такие группы созданы в Днепре, Харькове, Одессе, Львове, Киеве и Киевской области, а во всех остальных регионах эту работу будут выполнять сотрудники патрульной полиции.

"Временные ограничения продлятся до 3 апреля и проводятся исключительно для того, чтобы предотвратить распространение опасной болезни. Полицейские будут контролировать выполнение этих норм. При этом подчеркиваю: наша основная задача – разъяснить людям необходимость четкого соблюдения введенных алгоритмов. Мы будем работать не для того, чтобы наказать, а для того, чтобы предупредить. Однако в случае выявления нарушений будем действовать, как того требует закон", – отметил Клименко.

По его словам, все полицейские, которые несут службу на улицах городов и сел, будут проводить информационную работу. Клименко призвал руководителей профильных предприятий и предпринимателей, оказывающих услуги пассажирских перевозок, с пониманием отнестись к временным запретам.

С 12 марта в Украине из-за распространения коронавирусной инфекции запретили массовые мероприятия и закрыли учебные заведения. Кроме того, в ночь на 16 марта Украина полностью запретила въезд на территорию страны иностранным гражданам, с 17 марта приостановила авиационное сообщение с другими странами, а с 18 марта в стране прекратили внутренние пассажирские перевозки. В трамваях, троллейбусах и автомобильном транспорте и в автобусах, выполняющих регулярные пассажирские перевозки на городских маршрутах, разрешено одновременно перевозить только до 10 пассажиров. Во многих городах также закрыли торговые центры, магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны, кафе и бары, спортивные залы, салоны красоты и ночные клубы. Ограничительные меры продлятся три недели – до 3 апреля.

По состоянию на 18 марта в Украине зафиксировано 16 случаев заражения коронавирусом: 10 из них – в Черновицкой области, по два – в Киеве и Киевской области, по одному – в Донецкой и Житомирской областях, два человека скончались. Среди заболевших – нардеп от группы "Довіра" Сергей Шахов, который недавно был во Франции. За границей от COVID-19 умерла одна украинка, еще 12 лечатся.

Вспышка COVID-19 началась в конце 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По состоянию на утро 19 марта количество зараженных коронавирусом людей в мире достигло 218 815, из них 81 114 удалось вылечиться, 8810 – скончались, сообщает Институт Джона Хопкинса (Мэриленд, США), который отслеживает распространение болезни.