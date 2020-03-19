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Зеленский и Дуда обсудили усилия по борьбе с коронавирусом

Во время телефонного разговора с главой Украинского государства Владимиром Зеленским президент Польши Анджей Дуда заверил, что украинские граждане смогут вернуться на родину как транзитом из западноевропейских стран через территорию Польши, так и из самой Польши.

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Зеленский пообщался с Дудой 18 марта
Зеленский пообщался с Дудой 18 марта
Фото: president.gov.ua

18 марта президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Польши Анджеем Дудой. Об этом проинформировала пресс-служба главы Украинского государства.

"Основной темой разговора стала координация усилий по предотвращению негативных последствий для граждан двух государств из-за распространения в мире пандемии коронавируса. Глава Украинского государства проинформировал о мерах, предпринимаемых Украиной в целях сохранения здоровья людей", – рассказали в пресс-службе.

Зеленский поблагодарил Дуду за предоставление польскими медицинскими учреждениями бесплатной помощи гражданам Украины, у которых была подтверждена коронавирусная инфекция COVID-19 в Польше.

"В ответ на обращение главы Украинского государства Дуда заверил, что польская сторона сделает все необходимое, чтобы все украинские граждане беспрепятственно вернулись на родину как транзитом из западноевропейских стран через территорию Польши, так и из самой Польши. Для этого будет использован и железнодорожный, и воздушный транспорт", – добавили в пресс-службе.

Вспышка COVID-19 началась в конце 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на утро 19 марта количество зараженных коронавирусом людей в мире достигло 218 815, сообщает Институт Джона Хопкинса (Мэриленд, США), который отслеживает распространение болезни. 81 114 больным удалось вылечиться, 8810 – скончались. В частности, в Польше 287 человек заразилось, пять из них умерли.

С 15 марта Польша приостанавила международные пассажирские железнодорожные и авиасообщения и запретила въезд в страну иностранцам.

В Украине по состоянию на 18 марта зафиксировано 16 случаев заражения10 из них – в Черновицкой области, по два – в Киеве и Киевской области, по одному – в Донецкой и Житомирской областях, два человека скончались. Среди заболевших – нардеп от группы "Довіра" Сергей Шахов, который недавно был во Франции. За границей от COVID-19 умерла одна украинка, еще 12 лечатся.

С 12 марта в Украине из-за распространения коронавирусной инфекции запретили массовые мероприятия и закрыли учебные заведения. Кроме того, в ночь на 16 марта Украина полностью запретила въезд на территорию страны иностранным гражданам, с 17 марта приостановила авиационное сообщение с другими странами, а с 18 марта в стране прекратили внутренние пассажирские перевозки. Во многих городах также закрыли торговые центры, магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны, кафе и бары, спортивные залы, салоны красоты и ночные клубы. Ограничительные меры продлятся три недели – до 3 апреля.

Теги: Украина, Польша, Владимир Зеленский, Анджей Дуда, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, авиасообщение, коронавирус
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