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В Китае за последние сутки никто не заразился коронавирусом, новые случаи завезены из-за рубежа

С начала эпидемии в Китае коронавирусом заразилось 80 928 человек, из них 70 420 выздоровели, 3245 скончались.

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Вспышка COVID-19 началась в конце 2019 года в китайском Ухане
Вспышка COVID-19 началась в конце 2019 года в китайском Ухане
Фото: ЕРА

В течение 18 марта в Китае зафиксировали 34 новых случая заражения коронавирусом, сообщил Национальный комитет КНР по здравоохранению.

В частности, в Пекине выявлен 21 больной, Шанхае – два, провинции Гуандун – девять, по одному – в провинциях Хэйлунцзян и Чжэцзян. Все заболевшие прибыли из-за границы. Всего насчитывается 189 инфицированных, прибывших в Китай из-за рубежа.

За сутки в стране было зарегистрировано восемь летальных исходов и 23 новых случая с подозрением на заражение. Все смертельные случаи были зафиксированы в Хубэе.

С начала эпидемии в Китае зарегистрировано 80 928 случаев заражения, из них 70 420 покинули больницы после выздоровления, 3245 скончались.

Вспышка COVID-19 началась в конце 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По состоянию на утро 19 марта количество зараженных коронавирусом людей в мире достигло 218 815, из них 81 114 удалось вылечиться, 8810 – скончались, сообщает Институт Джона Хопкинса (Мэриленд, США), который отслеживает распространение болезни.

Во Всемирной организации здравоохранения отмечали, что по состоянию на 18 марта более 80% всех случаев инфицирования приходится на страны западной части Тихоокеанского региона и Европы.

В Украине по состоянию на 18 марта зафиксировано 16 случаев заражения10 из них – в Черновицкой области, по два – в Киеве и Киевской области, по одному – в Донецкой и Житомирской областях, два человека скончались. Среди заболевших – нардеп от группы "Довіра" Сергей Шахов, который недавно был во Франции. За границей от COVID-19 умерла одна украинка, еще 12 лечатся.

Теги: Китай, эпидемия, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
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