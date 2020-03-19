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Из-за карантина в Украине приостановили призыв в армию

Весенний призыв в Украине должен начаться 1 апреля, но из-за карантинных мер в рамках борьбы с распространением коронавируса командование Сухопутных войск приказало военкоматам остановить вызов граждан в призывные участки и областные сборные пункты.

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В ходе весенней кампании в армию должны призвать 16 460 человек
В ходе весенней кампании в армию должны призвать 16 460 человек
Фото: mil.gov.ua

В связи с введением в Украине карантина из-за распространения коронавирусной инфекции военкоматы приостанавливают мероприятия по призыву граждан на срочную военную службу. Об этом 18 марта в Facebook сообщила пресс-служба Сухопутных войск Вооруженных сил Украины. 

"На время действия карантина приостановлены мероприятия призыва граждан на срочную военную службу, связанные с вызовом призывников в призывные участки и областные сборные пункты – до отдельного распоряжения", – сказано в распоряжении командующего Сухопутными войсками генерал-лейтенанта Александра Сирского. 

Во время карантина военные комиссариаты и территориальные центры комплектования и социальной поддержки должны продолжать работу по военно-учетным документам и организовывать противоэпидемические мероприятия.

https://www.facebook.com/UkrainianLandForces/posts/1255718427964346

Весенний призыв должен начаться 1 апреля и продлиться до 30 июня. Согласно распоряжению Кабмина (.doc), призыву на срочную военную службу в апреле – июне подлежат 16 460 человек, из них 9000 – в ВСУ. 

До 1 апреля в Украине из-за коронавируса объявлен карантин. В стране закрыли учебные заведения, торговые центры, магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны, кафе и бары, спортивные залы, салоны красоты и ночные клубы, отменили массовые мероприятия, приостановили авиасообщение с другими странами и прекратили внутренние пассажирские перевозки.

В Украине по состоянию на 19 марта подтверждено 16 случаев заражения коронавирусом: 10 из них – в Черновицкой области, по два – в Киеве и Киевской области, по одному – в Донецкой и Житомирской областях, два человека скончались.

Теги: Вооруженные силы Украины, призыв, карантин, Сухопутные войска Украины, Александр Сирский, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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