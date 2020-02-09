С 18 лет призывать в армию будут только добровольно – Загороднюк

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк рассказал, что в 2019 году около 6 тыс. призывников в возрасте 18 лет хотели служить в Вооруженных силах Украины, но их не могли принять, так как они не достигли 20-летнего возраста.

Загороднюк: У нас обязательный призыв с 20 лет, а с 18-19 будет только добровольный по письменному заявлению Фото: Міністерство оборони України / Facebook

Призов на срочную военную службу с 18 лет будет добровольным. Об этом в эфире канала "Україна 24" 8 февраля сказал министр обороны Украины Андрей Загороднюк.

"С 18 и 19 лет призывать будут только добровольно. Мы уже выдали разъяснительные письма администрациям, готовим постановление Кабмина, все необходимые приказы, чтобы юридически закрыть этот вопрос. У нас обязательный призыв с 20 лет, а с 18-19 будет только добровольный по письменному заявлению", – сказал министр.

По его словам, в 2019 году было отказано 6 тыс. призовников в возрасте 18 лет, которые хотели служить в армии, но на срочную службу принимали только с 20 лет.

"Призывники не будут ехать в зону операции Объединенных сил. Это политика государства, она остается неизменной... Мы не будем вылавливать их на улицах или в очередях. Была такая практика, она абсолютно не соответствует представлениям о европейской стране, о НАТО и так далее", – сказал министр.

Призыву на срочную службу в Украине несколько лет подлежали мужчины в возрасте от 20 до 27 лет.