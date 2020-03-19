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Инфографика

Самые пострадавшие от коронавируса страны Европы. Инфографика

Telegram-канал "Коронавірус_інфо" опубликовал карту распространения коронавирусной инфекции в Европе по состоянию на 19 марта. На ней отмечены самые пострадавшие от пандемии государства (случаи заражения по состоянию на 17 марта были зарегистрированы во всех странах Европейского континента). Больше всего заболевших – в Италии (более 35 тыс.). В Испании инфицированы почти 15 тыс. человек, в Германии – больше 12 тыс.
 
| Сегодня 12.15 Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Теги: Германия, Испания, Италия, Европа, инфекция, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
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