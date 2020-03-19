Самые пострадавшие от коронавируса страны Европы. Инфографика
Telegram-канал "Коронавірус_інфо" опубликовал карту распространения коронавирусной инфекции в Европе по состоянию на 19 марта. На ней отмечены самые пострадавшие от пандемии государства (случаи заражения по состоянию на 17 марта были зарегистрированы во всех странах Европейского континента). Больше всего заболевших – в Италии (более 35 тыс.). В Испании инфицированы почти 15 тыс. человек, в Германии – больше 12 тыс.
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Канцлер Германии Ангела Меркель в телеобращении к нации назвала ситуацию с распространением коронавируса серьезной и призвала придерживаться ограничений, которые ввело правительство. На сегодняшний день в Германии коронавирус подтвердили у 10 999 человек. →
У двух членов Палаты представителей Конгресса США, Марио Диас-Баларда и Бена Макадмса, подтвердился коронавирус, они находятся дома на карантине. Еще три конгрессмена, которые с ними контактировали, – в самоизоляции. →
Весенний призыв в Украине должен начаться 1 апреля, но из-за карантинных мер в рамках борьбы с распространением коронавируса командование Сухопутных войск приказало военкоматам остановить вызов граждан в призывные участки и областные сборные пункты. →
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