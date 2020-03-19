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В США коронавирусом заразились два конгрессмена

У двух членов Палаты представителей Конгресса США, Марио Диас-Баларда и Бена Макадмса, подтвердился коронавирус, они находятся дома на карантине. Еще три конгрессмена, которые с ними контактировали, – в самоизоляции.

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В Конгрессе сейчас анализируют, с кем еще общались заболевшие политики
В Конгрессе сейчас анализируют, с кем еще общались заболевшие политики
Фото: EPA

Два члена Палаты представителей Конгресса США – республиканец Марио Диас-Балард и демократ Бен Макадмс – заболели COVID-19. 

Пресс-служба Диас-Баларда сообщила 18 марта, что первые симптомы болезни, в том числе температура и головная боль, у него появились 14 марта, позже тест подтвердил, что политик заразился коронавирусом.

"Я хочу, чтобы все знали, что я чувствую себя намного лучше. Однако важно, чтобы все относились к этому крайне серьезно и следовали рекомендациям Центра по контролю и профилактике заболеваний США, чтобы не заболеть и уменьшить распространение этого вируса", – сказал Диас-Балард. 

Макадмс заявил об инфицировании на своем сайте 18 марта. Он сообщил, что первые симптомы почувствовал тоже 14 марта. Позже состояние политика ухудшилось, у него поднялась температура, появился сухой кашель, были проблемы с дыханием. 17 марта Макадмс сдал анализы, а 18 марта ему подтвердили коронавирус. 

Сейчас оба конгрессмена находятся на карантине дома.

National Public Radio сообщает, что это два первых члена Конгресса, которые инфицировались коронавирусом.

Три других члена Конгресса, которые контактировали с заболевшими коллегами, находятся в самоизоляции: это Стив Скализ (второй по рангу республиканец в Палате представителей), Дрю Фергюсон и Энн Вагнер (оба тоже из Республиканской партии). 

Медицинская служба Конгресса сейчас исследует, с кем еще могли контактировать Диас-Балард и Макадмс. 

По состоянию на 18 марта, по официальным данным, в США 7038 случаев инфицирования, 97 человек умерли. Коронавирус зафиксирован во всех американских штатах.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп объявил в стране чрезвычайное положение. Он сообщил, что для борьбы с распространением коронавируса выделят $50 млрд. 

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным ВОЗ на вечер 18 марта, коронавирусом инфицировано 207 860 человек в более чем 160 странах, 8657 человек умерли. Наибольшее количество заболевших в Китае, Италии и Иране. 

Теги: Конгресс США, Палата представителей, Стив Скализ, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, Марио Диас-Балард, Бен Макадмс
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