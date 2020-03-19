Кличко пообещал организовать развозку медиков и правоохранителей на работу и опять призвал киевлян оставаться дома

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что общественным транспортом в Киеве должны в первую очередь пользоваться врачи, работники продуктовых магазинов и предприятий, которые обеспечивают жизнедеятельность города. Остальные жители города должны выполнять условия карантина.

Кличко: Требование оставаться дома – это забота о здоровье каждого из вас Фото: EPA

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал на брифинге 19 марта, что киевские власти в период действия карантина организуют развозку к местам работы сотрудников медицинских учреждений, правоохранительных органов и стратегических предприятий, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"В Киеве во время ограничений для медиков, правоохранителей и работников предприятий, которые обеспечивают жизнедеятельность города, мы организовываем развозку на работу", – сообщил он.

Кличко еще раз призвал жителей города, если есть такая возможность, оставаться дома и не пользоваться общественным транспортом.

"Хочу подчеркнуть: работа транспорта мотивирована сегодня одним – перевозить киевлян, которым на самом деле нужно ехать на работу. Это врачи, работники продуктовых магазинов и предприятий, которые не могут остановить, потому что они обеспечивают жизнедеятельность города. В ситуации, когда не работает метро, городские власти создают дублирующие [ветки метро] маршруты общественного наземного транспорта", – рассказал мэр.

Он сообщил, что власти увеличивают количество единиц наземного транспорта в спальные районы (хотя в начале недели в Киевской горгосадминистрации утверждали, что не планируют увеличивать число единиц наземного транспорта на период карантина, поскольку "все горожане должны оставаться дома").

"Но давайте будем откровенными: каждый день метрополитен перевозит 1,7 млн киевлян и гостей столицы. Нет другого транспорта, который смог бы перевезти такое большое количество людей. Ни трамваи, ни автобусы, ни троллейбусы сделать этого не смогут. Именно этим вызваны большие очереди и неудобства на остановках", – сказал Кличко.

Он сообщил, что киевские власти ведут переговоры с частными перевозчиками об увеличении количества транспорта на маршрутах.

"Но, к сожалению, некоторые частные компании, которые уже работают в городе, уменьшают количество транспорта. Считаю это недопустимым в сегодняшней ситуации", – сказал мэр.

Он подчеркнул, что все жители города должны понимать уровень опасности из-за распространения коронавирусной инфекции.

"Требование оставаться дома – это забота о здоровье каждого из вас", – отметил Кличко.

В Киеве 17 марта прекратил работу метрополитен, но курсирует наземный транспорт.

18 марта на улицы столицы выехало около 1,5 тыс. автобусов, троллейбусов и трамваев (о количестве единиц транспорта на маршрутах 19 марта "Киевпастранс" пока не информировал). По данным журналистов, в Киеве не соблюдается запрет Кабмина на перевозку в городском транспорте более 10 человек одновременно, а пассажиры находятся в транспорте без медицинских масок, хотя в КГГА сообщали, что с 18 марта в киевские автобусы, троллейбусы и трамваи будут пускать только людей в масках.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным ВОЗ на вечер 18 марта, коронавирусом инфицировано 207 855 человек в более чем 160 странах, 8648 человек умерли. Наибольшее количество заболевших в Китае, Италии и Иране.

В Украине по состоянию на 19 марта подтверждено 16 случаев заражения коронавирусом: 10 из них – в Черновицкой области, по два – в Киеве и Киевской области, по одному – в Донецкой и Житомирской областях, два человека скончались.

Из-за коронавируса в Украине до 3 апреля объявлен карантин. В стране закрыли учебные заведения, торговые центры, магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны, кафе и бары, спортивные залы, салоны красоты и ночные клубы, отменили массовые мероприятия, приостановили авиасообщение с другими странами и прекратили внутренние пассажирские перевозки. Работодателей призвали перевести сотрудников на удаленный режим работы.