Кличко: Общественный транспорт в Киеве работает для перевозки врачей и продавцов. Остальные должны оставаться дома! Видео

В Киеве 17 марта прекратил работу метрополитен (его дневной пассажиропоток составляет около 1,4 млн), но курсирует наземный транспорт.

18 марта на улицы столицы выехало около 1,5 тыс. автобусов, троллейбусов и трамваев, в "Киевпастрансе" заявили, что наземный транспорт дублирует маршруты метрополитена. При этом, по данным журналистов, в Киеве не соблюдается запрет Кабмина на перевозку в городском транспорте более 10 человек одновременно, а пассажиры находятся в транспорте без медицинских масок, хотя накануне в Киевской городской госадминистрации сообщали, что с 18 марта в киевские автобусы, троллейбусы и трамваи будут пускать только людей в масках.

Власти столицы заявили, что не планируют увеличивать число единиц наземного транспорта на период карантина, горожанам порекомендовали не выходить на улицу без необходимости.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным ВОЗ на 17 марта, коронавирусом инфицировано 184 975 человек в более чем 150 странах, 7529 человек умерли. Наибольшее количество заболевших в Китае, Италии и Иране.