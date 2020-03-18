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Кличко: Общественный транспорт в Киеве работает для перевозки врачей и продавцов. Остальные должны оставаться дома! Видео

Мэр Киева Виталий Кличко призвал жителей города придерживаться карантинных мероприятий из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции и при возможности оставаться дома. Его видеообращение опубликовано в Facebook. "Работа городского транспорта сегодня мотивирована одним – перевозить киевлян, которым действительно необходимо ехать на работу. Это врачи, работники продуктовых магазинов и предприятий, которые не могут остановиться, потому что обеспечивают жизнедеятельность города. Все остальные должны оставаться дома!" – заявил мэр. Он сказал, что большинство предприятий перевели работников на удаленный режим или предоставили им отпуска, но есть случаи, когда людей заставляют ездить на работу, угрожая увольнением. Мэр назвал таких работодателей безответственными и призвал Кабмин отреагировать на такие случаи. "Иначе никакие закрытия метро и другие ограничительные меры ситуации не спасут!" – резюмировал Кличко.

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Кличко призвал киевлян оставаться дома
Кличко призвал киевлян оставаться дома
Скриншот: Віталій Кличко / Facebook

В Киеве 17 марта прекратил работу метрополитен (его дневной пассажиропоток составляет около 1,4 млн), но курсирует наземный транспорт. 

18 марта на улицы столицы выехало около 1,5 тыс. автобусов, троллейбусов и трамваев, в "Киевпастрансе" заявили, что наземный транспорт дублирует маршруты метрополитена. При этом, по данным журналистов, в Киеве не соблюдается запрет Кабмина на перевозку в городском транспорте более 10 человек одновременно, а пассажиры находятся в транспорте без медицинских масок, хотя накануне в Киевской городской госадминистрации сообщали, что с 18 марта в киевские автобусы, троллейбусы и трамваи будут пускать только людей в масках

Власти столицы заявили, что не планируют увеличивать число единиц наземного транспорта на период карантина, горожанам порекомендовали не выходить на улицу без необходимости.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным ВОЗ на 17 марта, коронавирусом инфицировано 184 975 человек в более чем 150 странах, 7529 человек умерли. Наибольшее количество заболевших в Китае, Италии и Иране. 

В Украине по состоянию на 18 марта подтверждено 14 случаев заражения коронавирусом (10 из них – в Черновицкой области, два – в Киеве, по одному в Киевской и Житомирской областях), два человека скончались. За границей от COVID-19 умерла одна украинка, еще 12 лечатся.

видео

Видео: Віталій Кличко / Facebook
Теги: Киев, Виталий Кличко, метро, карантин, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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