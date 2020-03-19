В Херсоне бригаду "скорой" отправили на карантин, пациенты не предупредили их, что были за границей

В Херсоне бригада медиков "скорой" будет вынуждена провести 14 дней на карантине из-за того, что семья, которая их вызвала с жалобами на высокую температуру, скрыла, что вернулась из-за границы. Об этом 19 марта в Facebook рассказал директор департамента здравоохранения Херсонской областной государственной администрации Виктор Короленко.
"Вчера в экстренную скорую помощь поступил вызов с жалобами на высокую температуру у членов семьи, проживающей в Херсоне. Граждане скрыли информацию от диспетчера о своем недавнем пребывании за границей. Поэтому на вызов "скорая" выехала без средств повышенной защиты. Результат: бригада "скорой" будет находиться на карантине 14 дней!" – написал он.
Короленко призвал граждан быть честными и правдиво отвечать на вопросы операторов экстренной скорой помощи во время общения. Он подчеркнул, что если люди будут нечестными, то очень скоро некому будет выезжать на вызовы.
В Украине действует закон о противодействии распространению коронавирусной инфекции, который предусматривает наказание за нарушение режима карантина и за несоблюдение санитарных норм. В частности, штрафы от 17 до 34 тыс. грн для лиц, которые могут быть инфицированы COVID-19 и самовольно покинули места обсервации (для должностных лиц – от 34 до 170 тыс. грн). Кроме того, законом предусмотрено наказание до трех лет тюрьмы за нарушение правил и норм, установленных для предотвращения эпидемических и других инфекционных заболеваний, если такие действия повлекли или могли повлечь распространение заболевания.
С 12 марта в Украине из-за распространения коронавирусной инфекции запретили массовые мероприятия и закрыли учебные заведения. Кроме того, в ночь на 16 марта Украина полностью запретила въезд на территорию страны иностранным гражданам, с 17 марта приостановила авиационное сообщение с другими странами, а с 18 марта в стране прекратили внутренние пассажирские перевозки. В трамваях, троллейбусах и автомобильном транспорте и в автобусах, выполняющих регулярные пассажирские перевозки на городских маршрутах, разрешено одновременно перевозить только до 10 пассажиров. Во многих городах также закрыли торговые центры, магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны, кафе и бары, спортивные залы, салоны красоты и ночные клубы. Ограничительные меры продлятся три недели – до 3 апреля.
По состоянию на 18 марта в Украине зафиксировано 16 случаев заражения коронавирусом: 10 из них – в Черновицкой области, по два – в Киеве и Киевской области, по одному – в Донецкой и Житомирской областях, два человека скончались. Среди заболевших – нардеп от группы "Довіра" Сергей Шахов, который недавно был во Франции. За границей от COVID-19 умерла одна украинка, еще 12 лечатся.
Вспышка COVID-19 началась в конце 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По состоянию на утро 19 марта количество зараженных коронавирусом людей в мире достигло 218 815, из них 81 114 удалось вылечиться, 8810 – скончались, сообщает Институт Джона Хопкинса (Мэриленд, США), который отслеживает распространение болезни.