В Херсоне бригаду "скорой" отправили на карантин, пациенты не предупредили их, что были за границей

Так как, вызывая врачей, пациенты не предупредили, что были за границей, врачи приехали на вызов без средств повышенной защиты, пояснил директор департамента здравоохранения Херсонской областной государственной администрации Виктор Короленко. Он призвал украинцев быть честными и правдиво отвечать на вопросы операторов экстренной скорой помощи во время общения.

Врачи были не готовы к тому, что пациенты могут быть заражены коронавирусом Фото: depositphotos.com

В Херсоне бригада медиков "скорой" будет вынуждена провести 14 дней на карантине из-за того, что семья, которая их вызвала с жалобами на высокую температуру, скрыла, что вернулась из-за границы. Об этом 19 марта в Facebook рассказал директор департамента здравоохранения Херсонской областной государственной администрации Виктор Короленко.

"Вчера в экстренную скорую помощь поступил вызов с жалобами на высокую температуру у членов семьи, проживающей в Херсоне. Граждане скрыли информацию от диспетчера о своем недавнем пребывании за границей. Поэтому на вызов "скорая" выехала без средств повышенной защиты. Результат: бригада "скорой" будет находиться на карантине 14 дней!" – написал он.

Короленко призвал граждан быть честными и правдиво отвечать на вопросы операторов экстренной скорой помощи во время общения. Он подчеркнул, что если люди будут нечестными, то очень скоро некому будет выезжать на вызовы.

В Украине действует закон о противодействии распространению коронавирусной инфекции, который предусматривает наказание за нарушение режима карантина и за несоблюдение санитарных норм. В частности, штрафы от 17 до 34 тыс. грн для лиц, которые могут быть инфицированы COVID-19 и самовольно покинули места обсервации (для должностных лиц – от 34 до 170 тыс. грн). Кроме того, законом предусмотрено наказание до трех лет тюрьмы за нарушение правил и норм, установленных для предотвращения эпидемических и других инфекционных заболеваний, если такие действия повлекли или могли повлечь распространение заболевания.

С 12 марта в Украине из-за распространения коронавирусной инфекции запретили массовые мероприятия и закрыли учебные заведения. Кроме того, в ночь на 16 марта Украина полностью запретила въезд на территорию страны иностранным гражданам, с 17 марта приостановила авиационное сообщение с другими странами, а с 18 марта в стране прекратили внутренние пассажирские перевозки. В трамваях, троллейбусах и автомобильном транспорте и в автобусах, выполняющих регулярные пассажирские перевозки на городских маршрутах, разрешено одновременно перевозить только до 10 пассажиров. Во многих городах также закрыли торговые центры, магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны, кафе и бары, спортивные залы, салоны красоты и ночные клубы. Ограничительные меры продлятся три недели – до 3 апреля.

По состоянию на 18 марта в Украине зафиксировано 16 случаев заражения коронавирусом: 10 из них – в Черновицкой области, по два – в Киеве и Киевской области, по одному – в Донецкой и Житомирской областях, два человека скончались. Среди заболевших – нардеп от группы "Довіра" Сергей Шахов, который недавно был во Франции. За границей от COVID-19 умерла одна украинка, еще 12 лечатся.

Вспышка COVID-19 началась в конце 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По состоянию на утро 19 марта количество зараженных коронавирусом людей в мире достигло 218 815, из них 81 114 удалось вылечиться, 8810 – скончались, сообщает Институт Джона Хопкинса (Мэриленд, США), который отслеживает распространение болезни.