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Цена на нефть Brent растет после вчерашнего падения

На Лондонской бирже майские фьючерсы нефти Brent торгуются по $26,26 за баррель. Накануне стоимость сырья опускалась ниже $25.

За год нефть Brent подешевела на 61,26%
За год нефть Brent подешевела на 61,26%
Фото: EPA

18 марта на Лондонской бирже стоимость нефти эталонной марки Brent растет после вчерашнего обвала, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.15 майские фьючерсы нефти торгуются по $26,26 за баррель. Это на $1,38 (5,55%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. 

17 марта стоимость Brent впервые с апреля 2003 года упала ниже $25 за баррель. 

За год нефть подешевела на 61,26%. 

Падение цен на нефть продолжается с начала марта. Главной причиной стало то, что Россия и Организация стран – экспортеров нефти не смогли договориться по поводу новых ограничений уровня добычи нефти. К 9 марта стоимость нефти Brent обрушилась на 30% – до $33 за баррель, что стало максимальным дневным падением с 1991 года, когда началась война в Персидском заливе.

Кроме того, давление на нефтяные котировки оказывает пандемия коронавируса, спровоцировавшая панику на финансовых рынках и затормозившая промышленный рост по всему миру.

Goldman Sachs – один из крупнейших в мире инвестиционных банков – считает, что распространение коронавирусной инфекции и дальше будет негативно влиять на рынок. Он прогнозирует, что во втором квартале 2020 года цена на Brent опустится до $20 за баррель, пишет FXStreet.

Теги: нефть, ОПЕК, Brent, Лондонская биржа, цена на нефть, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19
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