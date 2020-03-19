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Кабмин создаст фонд Украины для преодоления последствий коронавируса

В связи с угрозой распространения коронавируса правительство Украины выделило 170 млн грн на средства индивидуальной защиты, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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Коронавирусом в мире заразилось более 218 тыс. человек
Коронавирусом в мире заразилось более 218 тыс. человек
Фото: ЕРА

Кабинет Министров создаст стабилизационный фонд государства для преодоления последствий коронавируса. Об этом 18 марта во время заседания правительства сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передат корреспондент издания "ГОРДОН"

"На прошлой неделе выделили 100 млн грн на средства индивидуальной защиты, сейчас выделим еще 70 млн грн, разрабатываем механизмы контроля. Сегодня мы примем решение о создании стабилизационного фонда государства", – сказал он.

С 12 марта в Украине из-за распространения коронавирусной инфекции запретили массовые мероприятия и закрыли учебные заведения. Кроме того, в ночь на 16 марта Украина полностью запретила въезд на территорию страны иностранным гражданам, с 17 марта приостановила авиационное сообщение с другими странами, а с 18 марта в стране прекратили внутренние пассажирские перевозки. В трамваях, троллейбусах и автомобильном транспорте и в автобусах, выполняющих регулярные пассажирские перевозки на городских маршрутах, разрешено одновременно перевозить только до 10 пассажиров. Во многих городах также закрыли торговые центры, магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны, кафе и бары, спортивные залы, салоны красоты и ночные клубы. Ограничительные меры продлятся три недели – до 3 апреля.

По состоянию на 18 марта в Украине зафиксировано 16 случаев заражения коронавирусом10 из них – в Черновицкой области, по два – в Киеве и Киевской области, по одному – в Донецкой и Житомирской областях, два человека скончались. Среди заболевших – нардеп от группы "Довіра" Сергей Шахов, который недавно был во Франции. За границей от COVID-19 умерла одна украинка, еще 12 лечатся.

Вспышка COVID-19 началась в конце 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По состоянию на утро 19 марта количество зараженных коронавирусом людей в мире достигло 218 815, из них 81 114 удалось вылечиться, 8810 – скончались, сообщает Институт Джона Хопкинса (Мэриленд, США), который отслеживает распространение болезни.

Теги: Украина, Кабинет Министров, болезнь, Денис Шмыгаль, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, Кабмин, пандемия, коронавирус
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